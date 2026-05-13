Hermosillo, Mexiko - 13. Mai 2026 / IRW-Press / Tocvan Ventures Corp. (das "Unternehmen" oder "Tocvan") (CSE: TOC) (OTCQB: TCVNF) (WKN: TV3/A2PE64) freut sich, neue Ergebnisse seiner Explorationsarbeiten an der Oberfläche im vor Kurzem identifizierten Zielgebiet Bojorquez auf seinem Vorzeigeprojekt, dem Gold-Silber-Projekt Gran Pilar im mexikanischen Sonora, bekannt zu geben. Das Zielgebiet Bojorquez befindet sich rund 3 Kilometer östlich der Main Zone.

Die Gesteinssplitterproben bei Bojorquez lieferten bedeutende Gold- und Silberwerte, allen voran Analyseergebnisse von bis zu 1,5 g/t Au und 39 g/t Ag. Die Ergebnisse der Multi-Element-Analyse lassen ebenfalls stark anomale Werte von Basismetallen und Indikatorelementen erkennen: bis zu 0,37 % Kupfer (Cu), bis zu 0,89 % Blei (Pb), bis zu 0,33 % Zink (Zn), bis zu 4.730 ppm Arsen (As) und bis zu 422 ppm Antimon (Sb). Entlang des westlichen Randes des Ziels verläuft eine Silber-Arsen-Anomalie entlang eines nordwestlich orientierten magnetischen Hochs. Die wichtigsten Ergebnisse der ersten 79 Gesteinsproben sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Diese mineralisierten Proben stimmen mit ausgeprägten Anomalien der Magnetfeldstärke überein, die bei jüngsten drohnengestützten geophysikalischen Vermessungen ermittelt wurden, was auf ein Potenzial für eine strukturell kontrollierte epithermale Gold-Silber-Mineralisierung vergleichbar mit der Main Zone hindeutet. Die durch die bisherigen Probenahmen definierte anomale Zone misst rund 1.200 Meter mal 700 Meter, was ein beträchtliches neues Zielgebiet für unmittelbare Folgeexplorationsarbeiten erschließt.

"Die Entdeckung des Zielgebiets Bojorquez unterstreicht erneut das Potenzial in Distriktgröße von Gran Pilar", so Brodie Sutherland, CEO von Tocvan. "Es stimmt uns sehr zuversichtlich, dass 3 km östlich der Main Zone an der Oberfläche ermittelte Gold- und Silberwerte mit magnetischen Anomalien zusammenfallen. Dieses neue Zielgebiet bietet beachtliches Potenzial für unsere laufenden Bohr- und Erschließungsprogramme und wir sehen seinem Ausbau anhand eingehender Kartierungen, erweiterter geochemischer Untersuchungen und Bohrungen entgegen."

Das Unternehmen räumt den Anschlussarbeiten im South Block derzeit Priorität ein. Dazu zählen weitere Probenahmen an der Oberfläche, eingehende strukturelle Kartierungen und die Integration der geophysikalischen Daten, um die Ziele für Bohrungen zu verfeinern. Die Ergebnisse von mehr als 300 Oberflächenproben stehen aus und die Oberflächenexplorationsarbeiten im South Block werden aktiv fortgesetzt.

Abbildung 1. South Block mit dem neuen Zielgebiet Bojorquez, 3 Kilometer von der Main Zone entfernt.

WICHTIGE GEOLOGISCHE ERKENNTNISSE

Au-Mineralisierung:

- Die Quarzgänge mit ausgeprägtem Hämatit weisen die höchsten Au-Gehalte auf (durchschnittl. ca. 0,5 g/t, max. 1,52 g/t).

- Eine Verkieselung (ausgeprägt) geht mit erhöhten Au-Werten einher.

- Proben mit Jarosit, die eine Boxwork-Textur (wabenartige Beschaffenheit) aufweisen, liefern gutes Au-Potenzial.

Ag-Mineralisierung:

- Die massiven Quarz-Turmalin-Gänge weisen hervorragende Ag-Gehalte (bis zu 36,5 g/t) auf.

- Proben mit Spuren von Chrysokoll liefern erhöhte Ag-Werte.

- Die Diorit-/Quarz-Diorit-Gänge mit propylitischer Alteration enthalten mäßige Ag-Werte.

Probe Easting Northing Au (g/t) Ag (g/t) As (ppm) Cu (ppm) Pb (ppm) Sb (ppm) Zn (ppm) Schlagworte 6107 620046 3143922 0,46 39,4 4730 90 8940 422 903 Andesit, hämatitisch, Quarz, Turmalin 6122 620752 3144117 1,52 12,2 118 133 15 11 16 Quarzgang, ausgeprägter Hämatit, Mangan 7409 620620 3143426 1,04 32,3 186 1295 70 12 18 verkieselter Erzgang, hämatitisch, brekzienartig, Chrysokoll 6111 620552 3143830 0,27 7,3 409 24 39 37 4 Quarzgang, mäßiger Hämatit, Äderchen 7430 619671 3143755 0,03 36,5 618 194 1235 <5 222 Quarz-Turmalin-Erzgang, massiv, Mangan 6114 620785 3143780 0,19 3,6 630 131 38 30 79 Quarz-Hämatit-Erzgang, Jarosit, Pyrit 7436 620766 3143771 0,07 4,1 1425 542 842 24 142 verkieselter Erzgang, hämatitisch, Limonit 7421 620634 3143480 0,01 1,5 150 2730 16 31 90 andesitisch, hämatitisch, Chrysokoll, Karbonat 6128 620101 3143933 0,13 6,2 221 48 645 19 1165 Dioritgang, argilitisch, Quarz-Äderchen 6118 620707 3143735 0,10 6,2 342 275 690 23 26 Quarzgang, ausgeprägter Hämatit, Jarosit-Boxwork 6127 620210 3144012 0,03 4,3 77 1635 267 23 824 Dioritgang, propylitisch, verkieselt, Chrysokoll 6129 619970 3143856 0,13 1,3 20 16 159 17 901 Dioritgang, Turmalin, Karbonat, Mangan 6103 620288 3143897 0,12 3,8 33 2 86 16 241 Dioritgang, hämatitisch, Mangan, Kalzit 6108 620029 3143783 0,19 1,5 99 11 52 13 17 Andesit, Tonalteration, hämatitisch

Tabelle 1. Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der ersten Explorationsarbeiten an der Oberfläche.

Tafel 1. Explorationsprobenahmen aus oxidierten Quarzgängen. Das untere Bild zeigt ein Beispiel für die Turmalin-Quarz-Gänge, die erhöhte Silberwerte geliefert haben.

Abbildung 2. Zusammenfassung der Zielgebiete bei Gran Pilar. Karte der magnetischen Drohnenvermessung mit Darstellung der Neigungsableitung des Reduced-to-Pole-Werts (RTP) sowie der vorrangigen Zielgebiete, die bisher durch geologische Kartierungen und oberflächengeochemische Untersuchungen identifiziert wurden. Lage des neuen Zielgebiets El Mezquite.

Das Projekt Gran Pilar in Sonora (Mexiko)

ZU 100 % KONTROLLIERTE VORRANGIGE ZIELE FÜR SCHÜRFGRABUNGEN UND BOHRUNGEN

Erweiterung des South Block in der Main Zone Anschlussarbeiten zu den erfolgreichen Bohrungen 2025 19,4 g/t Au auf 3,1 Metern enthalten in 106,6 Metern mit 0,6 g/t Au (Pressemitteilung vom 25. Februar 2025) 5,4 g/t Au auf 6,1 Metern enthalten in 41,2 Metern mit 1,0 g/t Au (Pressemitteilung vom 7. Mai 2025) 136 g/t Ag auf 10,7 Metern enthalten in 42,7 Metern mit 41 g/t Ag (Pressemitteilung vom 25. Juni 2025) South Block (Pressemitteilung vom 12. November 2024) Placer Corridor (900 Meter Streichlänge) Bodenproben mit bis zu 21,2 g/t Au und >2.000 g/t Ag Placer Source Area Bodenproben mit bis zu 2,4 g/t Au und 22 g/t Ag Gesteinsproben mit bis zu 7,3 g/t Au und 389 g/t Ag North Block North Alteration Zone (3,2 km mal 1,5 km Fläche) 2-Meter-Splitterprobe, 5,6 g/t Au und 106 g/t Ag (Pressemitteilung vom 19. Oktober 2023) Probe aus historischer Abbaustätte, 3,2 g/t Au und 1.225 g/t Ag (Pressemitteilung vom 8. März 2024)

Wichtigste Bohrergebnisse von Gran Pilar:

- Zu den Höhepunkten des Diamantbohrkernprogramms 2025 gehören:

o 83,5 m mit 1,3 g/t Au, einschließlich 9,7 m mit 10,3 g/t Au (Pressemitteilung vom 11. März 2025)

o 97,4 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 36,3 m mit 1,6 g/t Au (Pressemitteilung vom 19. März 2025)

o 64,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 3,0 m mit 21,6 g/t Au und 209 g/t Ag (Pressemitteilung vom 26. März 2025)

o 46,9 m mit 0,5 g/t Au, einschließlich 2,6 m mit 7,2 g/t Au und 80 g/t Ag (Pressemitteilung vom 16. April 2025)

- Zu den Höhepunkten des RC-Bohrprogramms 2025 zählen:

o 106,8 m mit 0,6 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 19,4 g/t Au (Pressemitteilung vom 25. Februar 2025)

o 41,2 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 6,1 m mit 5,4 g/t Au (Pressemitteilung vom 7. Mai 2025)

- Zu den Höhepunkten des RC-Bohrprogramms 2024 zählen (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 42,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 10,9 g/t Au

o 56,4 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 14,7 g/t Au

o 16,8 m mit 0,8 g/t Au und 19 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der Phase-III-Diamant-Bohrungen 2022 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 116,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 10,2 m mit 12 g/t Au und 23 g/t Ag

o 108,9 m mit 0,8 g/t Au, einschließlich 9,4 m mit 7,6 g/t Au und 5 g/t Ag

o 63,4 m mit 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag, einschließlich 29,9 m mit 0,9 g/t Au und 18 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der Phase-II-RC-Bohrungen 2021 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 39,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 1,5 m mit 14,6 g/t Au

o 47,7 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 3 m mit 5,6 g/t Au und 22 g/t Ag

o 29 m mit 0,7 g/t Au

o 35,1 m mit 0,7 g/t Au

- Zu den Höhepunkten der Phase-I-RC-Bohrungen 2020 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

o 94,6 m mit 1,6 g/t Au, einschließlich 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ag

o 41,2 m mit 1,1 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 6,0 g/t Au und 12 g/t Ag

o 24,4 m mit 2,5 g/t Au und 73 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 33,4 g/t Au und 1.090 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der historischen Kern- und RC-Bohrungen über 15.000 m gehören:

o 61,0 m mit 0,8 g/t Au

o 21,0 m mit 38,3 g/t Au und 38 g/t Ag

o 13,0 m mit 9,6 g/t Au

o 9,0 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t Ag

Zusammenfassung der Massenprobe bei Pilar:

- Goldausbeute von 62 % nach 46-tägiger Laugungsperiode erzielt

- Erzgehalt von 1,9 g/t Au und 7 g/t Ag berechnet; extrahierter Gehalt von 1,2 g/t Au und 3 g/t Ag berechnet

- Die Massenprobe enthielt nur die grobe Fraktion des Materials (+3/4" bis +1/8")

- Die feine Fraktion (-1/8") deutet auf eine schnelle Ausbeute mit Rührlaugung hin

Bottle-Roll-Rührlaugungstests lieferten eine schnelle und hohe Ausbeute: Ausbeute von 80 % Gold und 94 % Silber nach nur 24 Stunden Verweildauer

Metallurgische Untersuchungen:

- Ergebnisse der Gravitationsgewinnung mit Rührlaugung von fünf Mischproben liegen vor

Gewinnung von 95 bis 99 % Gold

Gewinnung von 73 bis 97 % Silber

Beinhaltet Gewinnung von 99 % Au und 73 % Ag von Bohrkern-Mischprobe aus einer Tiefe von 120 m

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan Ventures Corp. ist ein dynamisches Explorations- und angehendes Produktionsunternehmen, das vielversprechende Gold- und Silberprojekte in der bergbaufreundlichen Region Sonora in Mexiko vorantreibt. Bei seinem Gold-Silber-Vorzeigeprojekt Gran Pilar hält Tocvan eine 100-prozentige Beteiligung an einem über 21 km² großen, vielversprechenden Grundstück, das durch den entscheidenden Landerwerb im Jahr 2023 erweitert wurde und reichlich Platz für eine skalierbare Mineninfrastruktur bietet, einschließlich einer geplanten Pilotproduktionsanlage mit einer Kapazität von 50.000 Tonnen. Das Unternehmen hält außerdem eine 51-prozentige Beteiligung an einem 1 km² großen Joint-Venture-Gebiet mit Colibri Resources und erweitert damit seine Präsenz weiter. Jüngste Explorationserfolge, darunter 3,1 Meter mit 19,4 g/t Au in oberflächennaher Tiefe, unterstreichen das Potenzial von Gran Pilar als erstklassige Gold-Silber-Lagerstätte. Darüber hinaus positioniert sich Tocvan mit seinem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Silber-Projekt Picacho, das im produktiven Caborca Trend liegt - einer Region, in der einige der größten Goldlagerstätten Mexikos beheimatet sind - für weiteres Wachstum. Mit soliden metallurgischen Ergebnissen (bis zu 99 % Gold- und 97 % Silberausbeute) und strategischem Kapital zur Unterstützung des Wachstums ist Tocvan gut aufgestellt, um in einem von Rekordgoldpreisen geprägten Markt einen erheblichen Mehrwert für seine Aktionäre zu erzielen. Mit rund 78,7 Millionen ausstehenden Aktien ist Tocvan bestrebt, das volle Potenzial seiner Liegenschaften durch innovative Exploration, strategische Erschließung und investorenorientierte Initiativen zu erschließen.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die Gesteins- und Bohrproben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Der Goldgehalt wurde mittels einer Brandprobe mit 50 Gramm Nominalgewicht und abschließender Atomabsorptionsspektroskopie analysiert. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (>10 g/t) wurden mittels einer Brandprobe mit abschließendem gravimetrischem Verfahren analysiert. Silber und andere Elemente wurden anhand eines Vier-Säuren-Aufschlusses mit abschließendem ICP-Verfahren ermittelt. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben und Leerproben, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Die Bodenproben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Die Gold- und Multielementanalyse der Böden erfolgte durch Königswasseraufschluss und eine abschließende ICP-MS-Analyse unter Verwendung von 50 Gramm Nominalgewicht. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (1 g/t) wurden mit einem robusteren Königswasseraufschluss und abschließendem ICP-MS-Verfahren erneut analysiert. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus Leerproben und zertifizierten Referenzmaterialien, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Brodie A. Sutherland, CEO von Tocvan Ventures Corp., und qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person/"QP") im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

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