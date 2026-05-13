Es ist ein Dauerthema: Politiker, die unsere Probleme nicht angehen, sondern sich permanent an Steuerzahlern und Leistungsträgern abarbeiten. Klingt komisch, ist es leider auch. Meine Gedanken zum Kernproblem der nervenden Endlosdebatte.Es hat mittlerweile einen Bart. Leider. Es hört nicht auf. Es wird nicht besser. Korrektur: Es wird immer schlimmer! Und ich mag nicht mehr. Ich mag es nicht mehr lesen. Nicht mehr hören. Auch nicht darüber schreiben. Aber es hilft nichts. Wir müssen darüber sprechen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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