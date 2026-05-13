Steve Jobs galt als launischer und kompromissloser Vorgesetzter. Die Belegschaft soll regelrecht Angst davor gehabt haben, dem Apple-Mitgründer im Fahrstuhl zu begegnen. Welchen Trick sich Angestellte für die Situation überlegt haben und was passieren konnte, wenn der nicht zündete. Geschichten über die Einstellungskriterien von Steve Jobs gibt es viele. Es ist überliefert, welche Eigenschaft für den Apple-Mitgründer ein No-Go war, was er an Bewerber:innen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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