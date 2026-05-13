Digitale Plattform vernetzt Akteure und macht Best Practices sichtbar. Direkter Zugang züneuen Investitionsmöglichkeiten, Projektpartnerschaften und tragfähigen Geschäftsmodellen Das Institut für Corporate Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft (ICG) hat im Rahmen seines Engagements im Bereich Social Impact Investing den "Social Impact Hub" gelauncht. Die digitale Plattform schafft erstmals einen zentralen Ort für die Sichtbarkeit, Vernetzung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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