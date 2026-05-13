Viele Anleger stellen sich die Frage, ob ein nachhaltiger Kurs-Turnaround der Autozulieferer in 2026 möglich ist. Die Branche befindet sich im Jahr der harten Bandagen, im Mai 2026 zeigt sich die deutsche Zuliefererindustrie gespaltener denn je. Während die Automobilhersteller mit sinkenden Margen kämpfen, haben die Top-Zulieferer ihre Hausaufgaben gemacht: Durch radikale Abspaltungen und Effizienzprogramme wie "Streamline bei ELRINGKLINGER" oder den Fokus auf margenstarke Segmente wie Reifen und E-Achsen trotzen sie dem schwierigen Marktumfeld. Trotz geopolitischer Spannungen im Nahen Osten und volatiler Rohstoffpreise zeigen die frischen Q1-Zahlen: Wer sich rechtzeitig transformiert hat, schreibt heute schwarze Zahlen. Wir haben drei Zulieferer für Sie, die ihre Hausaufgaben gemacht haben. Sie finden unsere Empfehlungen in der heutigen TB-Daily (KLICK HIER).
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