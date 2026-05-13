Bremen (ots) -Die Land Union Gruppe hat die Immobilien Sögestraße 9-11 in Bremen erworben und erweitert damit ihr Portfolio an hochfrequentierten City Immobilien. Die beiden Gebäude befinden sich in absoluter Bestlage der Bremer Innenstadt und zeichnen sich durch ihre besondere Doppeladressierung zur stark frequentierten Sögestraße sowie zum Unser-Lieben-Frauenkirchhof aus."Dies bietet viel Flexibilität - speziell für die gastronomischen Erdgeschoßflächen. Hier steigt der Bedarf mit neuen Ketten und Konzepten, die auf den deutschen Markt drängen" so Karl Uwe Fuchs, Deutschland Geschäftsführer der Land Union Gruppe, die über 100 Gastromieter in Toplagen in ihrem weltweiten Portfolio zählt. "Der sehr niedrige Finanzierungsgrad/LTV innerhalb des Portfolios versetzt uns in die Lage, auch in schwachen Marktphasen attraktive Chancen wahrzunehmen".Die Liegenschaften vereinen eine hervorragende Mischnutzung: In den Erdgeschossen sind mit Nordsee und Calida etablierte Mieter vertreten, die von der hohen Passantenfrequenz profitieren. In den oberen Etagen befinden sich Arztpraxen sowie Büro- und Wohnflächen, die die nachhaltige Nutzungsmischung der Objekte unterstreichen.Mit einem Immobilienportfolio im Wert von rund 2 Milliarden Euro zählt die Land Union Gruppe zu den erfahrenen Investoren im Bereich innerstädtischer Premiumlagen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Gastronomie- und Einzelhandelsimmobilien in urbanen Frequenzlagen, die etwa ein Drittel des Gesamtportfolios ausmachen. Diese befinden sich ausschließlich in Toplagen relevanter Metropolen wie Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Leipzig, London, Amsterdam oder Manila.Hinter der Land Union steht der internationale Immobilienunternehmer Lutz Strangemann, der gebürtig aus Bremen stammt und die Gruppe im Jahre 2000 gründete und bis heute alleiniger Gesellschafter ist. Die Gruppe investiert ausschließlich eigens Kapital - ein Engagement, das zugleich ihre besondere Verbundenheit mit der Hansestadt widerspiegelt.Neben Einzelhandels- und Gastronomieimmobilien investiert die Land Union Gruppe auch in Hotels und Resorts sowie in Gesundheitsimmobilien wie Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Seniorenresidenzen. Auf Sylt ist die Gruppe beispielsweise größter Hoteleigentümer der Insel. Insgesamt ist Land Union in sechs Ländern aktiv und unterhält dort jeweils eigene Büros und Teams.In den vergangenen Jahren hat die Gruppe antizyklisch ihren Fokus verstärkt auf den asiatischen Markt ausgeweitet. Mit einem seit über 20 Jahren bestehenden Büro in Manila sowie einem Büro in Bangkok ist die Land Union Gruppe in der Region gut aufgestellt und hatte bereits früh vom Boom nach der asiatischen Finanzkrise profitiert."Unsere Investitionen sind langfristig ausgerichtet und wir sind keine Immobilienhändler. Konstante Wertschöpfung ist für uns interessanter als kurzfristige Gewinnorientierung. Wir nutzen Schwächephasen in den Märkten an denen wir aktiv sind. Gerade Asien bietet derzeit große Chancen mit gutem langfristigem Wachstumspotential, aber auch Europa bleibt selektiv für uns interessant" so Lutz Strangemann.Der Erwerb der Objekte Sögestraße 9-11 unterstreicht die langfristige Investmentstrategie der Gruppe und spricht für die Zuversicht in die innerstädtische Entwicklung Bremens.Pressekontakt:Felix LummelE-Mail: marketing@landunion.comTelefon: 030 - 2835100Original-Content von: Land Union Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181286/6274231