NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 9,20 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Kunden dürften weiterhin reisen, aber später buchen, gab Analyst Richard Clarke die Einschätzung des Tourismuskonzerns wieder. Letztlich hätten die Hannoveraner ihre gesunkenen Jahresziele mit dem Quartalsbericht bestätigt, schrieb er am Mittwoch./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:31 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000TUAG505
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:31 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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