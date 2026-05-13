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AUTODOC startet erfolgreich ins Jahr 2026



13.05.2026 / 09:05 CET/CEST

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AUTODOC startet erfolgreich ins Jahr 2026 Sämtliche Leistungskennzahlen weiter verbessert Umsatzerlöse im 1. Quartal 2026 stiegen um 13,5% auf 484,9 Mio. € (Q1 2025: 427,3 Mio. €)

im 1. Quartal 2026 stiegen um 13,5% auf 484,9 Mio. € (Q1 2025: 427,3 Mio. €) Bereinigtes EBITDA erhöhte sich um 16,1% auf 39,4 Mio. € (Q1 2025: 33,9 Mio. €)

erhöhte sich um 16,1% auf 39,4 Mio. € (Q1 2025: 33,9 Mio. €) Bereinigte EBITDA-Marge bei 8,1% (Q1 2025: 7,9%)

bei 8,1% (Q1 2025: 7,9%) Konzernergebnis stieg um 103,5% auf 22,2 Mio. € (Q1 2025: 10,9 Mio. €)

stieg um 103,5% auf 22,2 Mio. € (Q1 2025: 10,9 Mio. €) Aktive Kundenbasis wuchs um 10,3% auf 9,5 Millionen (letzte 12 Monate per 31. März 2025: 8,6 Millionen) Berlin, 13. Mai 2026 - Die Autodoc SE, Europas führender Online-Händler für Kfz-Ersatzteile und -Zubehör, hat ihren Wachstumskurs im ersten Quartal 2026 fortgesetzt und die Dynamik trotz der angespannten geopolitischen Lage und der Energiekrise in Europa beibehalten. "Unser starker Start in das Jahr 2026 bestätigt, dass sich die Beschaffung von Kfz-Ersatzteilen weiter in den Online-Bereich verlagert. Wir profitieren vom steigenden Durchschnittsalter der europäischen Fahrzeugflotte und der Tatsache, dass immer mehr Endkunden und freie Werkstätten Teile vor dem Kauf online recherchieren und vergleichen", sagt Dmitri Zadorojnii, CEO von AUTODOC, und ergänzt: "Unser Ziel ist es, diese führende Position weiter auszubauen." AUTODOC steht auf einem soliden finanziellen Fundament Die Zahlen für das erste Quartal belegen, dass das Unternehmen auf dem richtigen Weg ist. Der Umsatz stieg im Vorjahresvergleich um 13,5% auf 484,9 Mio. € (Q1 2025: 427,3 Mio. €), während das bereinigte EBITDA um 16,1% auf 39,4 Mio. € (Q1 2025: 33,9 Mio. €) zunahm. Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 8,1% (Q1 2025: 7,9%). Das Konzernergebnis stieg um 103,5% auf 22,2 Mio. € (Q1 2025: 10,9 Mio. €). "Das erste Quartal ist eine starke Bestätigung unseres Geschäftsmodells, sowohl operativ als auch finanziell. Wir haben den Umsatz gesteigert, unsere Marge ausgeweitet und das bereinigte EBITDA deutlich verbessert. Dies verleiht uns ein solides Momentum für die kommenden Quartale", so CFO Lennart Schmidt. Besonders erfreulich sei es, dieses Wachstum bei gleichzeitiger finanzieller Disziplin erreicht zu haben. "Ein klarer Beweis dafür, dass profitables Wachstum und Kundenzufriedenheit in unserem Modell Hand in Hand gehen", so Schmidt weiter. Der Free Cashflow stieg im Zeitraum von Januar bis März 2026 um 36,8% auf 113,1 Mio. € (Q1 2025: 82,7 Mio. €). Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beliefen sich am Ende des ersten Quartals auf 259,7 Mio. € (Q1 2025: 164,6 Mio. €) und setzten sich aus Bankguthaben, Kassenbeständen, Tagesgeldern sowie anderen hoch liquiden Wertpapieren zusammen. Mehr Kunden und höherer durchschnittlicher Bestellwert Das Bestellvolumen verzeichnete ein gesundes Wachstum von 8,5% und stieg von 4,7 Millionen im ersten Quartal 2025 auf 5,1 Millionen im ersten Quartal 2026. Dieser Aufwärtstrend spiegelt sich auch in den 12-Monatszahlen wider: Für den Zwölfmonatszeitraum bis zum 31. März 2026 erreichte die Gesamtzahl der Bestellungen 19,4 Millionen. Dies entspricht einer Steigerung von 1,9 Millionen Bestellungen im Vergleich zu den 17,5 Millionen des Vorjahres-Vergleichszeitraums. Erfolgreich in den Segmenten B2C und B2B Die Kundenbasis wuchs sowohl im B2C- als auch im B2B-Segment. In den letzten zwölf Monaten bis zum 31. März 2026 erreichte die Zahl der aktiven Kunden 9,5 Millionen, was einem Anstieg von 10,3% (0,9 Millionen) gegenüber den 8,6 Millionen entspricht, die zum 31. März 2025 gemeldet wurden. Der durchschnittliche Bestellwert stieg um 3,4% von 93,1 € im Dreimonatszeitraum bis zum 31. März 2025 auf 96,2 € im entsprechenden Zeitraum 2026. Die B2C-Umsatzerlöse stiegen im ersten Quartal 2026 auf 442,5 Mio. € (Q1 2025: 396,9 Mio. €). Die B2B-Umsatzerlöse erhöhten sich im gleichen Zeitraum von 30,5 Mio. € auf 42,4 Mio. €, getrieben durch die Optimierung von AUTODOC PRO, insbesondere durch lokale Drop-Shipping-Lösungen, die schnellere Lieferzeiten ermöglichten. "Unser zweistelliges Kundenwachstum und die erfolgreiche Entwicklung aller unserer wichtigen Vertriebsregionen zeigen, dass unsere gezielten Investitionen in Logistik und Servicequalität effektiv dazu beitragen, unsere Abläufe zu stärken", sagt CFO Lennart Schmidt. AUTODOC erzielte im ersten Quartal 2026 ein beachtliches Umsatzplus in seinen größten Märkten. Die wichtigsten Absatzmärkte Frankreich und Deutschland erreichten ein Wachstum von insgesamt rund 12,0% und eine Umsatzsteigerung von 28,2 Mio. €. AUTODOC MARKETPLACE fördert Kundenbindung Nach dem erfolgreichen Start in Frankreich wurde der AUTODOC MARKETPLACE auf Deutschland, Österreich, Spanien, Italien, Portugal, die Benelux-Region und Großbritannien ausgeweitet. Dieser fortlaufende Rollout stärkt das skalierbare Plattformmodell weiter und fördert eine breitere Kundenbindung. "Der Marketplace hat sich zu unserem schnellsten Treiber für die Katalog-Erweiterung entwickelt, in einer Geschwindigkeit, die allein mit Eigenlogistik nicht möglich wäre. Heute können wir über den Marketplace innerhalb von Tagen auf Markttrends reagieren", so Dmitri Zadorojnii. Investitionen in die Automatisierung der Logistik insbesondere das hochmoderne Lager in Cheb (Tschechien), sollen die operative Effizienz deutlich steigern. Gleichzeitig unterstützt der Ausbau des Logistiknetzes, einschließlich der Inbetriebnahme des neuen Lagers in Gent (Belgien) und des Lagers in Manchester (Großbritannien), verbesserte Liefermöglichkeiten und stärkt die Serviceabdeckung von AUTODOC in wichtigen europäischen Märkten. AUTODOC bestätigt Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 "Vor dem Hintergrund einer stabilen Konsumstimmung in unseren Kernmärkten und einer weiter steigenden Online-Penetration im Aftermarket bestätigen wir trotz der aktuellen geopolitischen Unsicherheiten unsere Prognose für das Gesamtjahr", betonte Schmidt. Die Gruppe prognostiziert weiterhin ein Umsatzwachstum zwischen 11% und 16%, getrieben durch verfeinerte Strategien zur Kundenakquise und in geringerem Maße durch die fortgesetzte Expansion des MARKETPLACE-Modells in ganz Europa. Das bereinigte EBITDA wird voraussichtlich zwischen 170,0 Mio. € und 195,0 Mio. € liegen, was einen disziplinierten Fokus auf operative Effizienz und eine strategische Balance zwischen Wachstum und Profitabilität widerspiegelt. "Neben dem Offline-to-Online-Trend sehen wir drei strukturelle Treiber, die unsere Zuversicht für die kommenden Jahre stärken: die alternde Fahrzeugflotte, der wachsende Bedarf an Elektro- und Hybridfahrzeug-Komponenten und die steigende Nachfrage nach erschwinglichen, aber hochwertigen Ersatzteilen", so CEO Dmitri Zadorojnii. Darüber hinaus wird ein Anstieg der Bestellzahlen im niedrigen zweistelligen Prozentbereich erwartet. Unterstützt wird dieses Wachstum durch den weiteren Ausbau der Logistikinfrastruktur, insbesondere durch die vollständige Inbetriebnahme des Lagers UK10 im Vereinigten Königreich im zweiten Quartal. Letztendlich hält die Gruppe an ihrer Vision fest, Europas führendes Tech-Ökosystem für den Automotive Aftermarket zu werden. Durch den Einsatz fortschrittlicher KI-Funktionen setzt AUTODOC weiterhin auf datengestützte Entscheidungsfindung und ein verbessertes digitales Erlebnis für seine Kunden. Finanzielle Highlights Q1 2025 Q1 2026 % Umsatzerlöse 427,3 484,9 13,5% Bruttoergebnis 179,2 204,4 14,1% Bereinigtes EBITDA 33,9 39,4 16.,% Bereinigte EBITDA-Marge 7,9% 8,% 0,2%pp Nettoergebnis 10,9 22,2 103,5% Free Cashflow 82,7 113,1 36,8% Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 164.6 259.7 57.8%

Über Autodoc AUTODOC ist die führende digitale Pure-Play-Plattform für Kfz-Ersatzteile in Europa. Das 2008 in Berlin von Alexej Erdle, Max Wegner und Vitalij Kungel gegründete Unternehmen hat sich in bemerkenswert kurzer Zeit zu einem der spannendsten E-Commerce-Unternehmen Europas entwickelt. Seit November 2022 firmiert das Unternehmen als Europäische Gesellschaft Autodoc SE. Der Vorstand besteht aus Dmitri Zadorojnii (CEO) und Lennart Schmidt (CFO). Zum 31. Dezember 2025 umfasste das Sortiment von AUTODOC rund 7,8 Mio. Artikelnummern von etwa 2.700 Markenherstellern - darunter Teile für Pkw, Lkw und Motorräder, Reifen sowie ergänzende Produkte wie Werkzeuge, Zubehör, Öle, Flüssigkeiten und Verbrauchsmaterialien - und wurde im Laufe der Zeit deutlich erweitert. Im Jahr 2025 erwirtschaftete AUTODOC Umsatzerlöse in Höhe von 1,8 Mrd. € (2024: 1,6 Mrd. €). AUTODOC betreibt Onlineshops in 27 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 5.500 Mitarbeitende an 13 Standorten: Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Kasachstan, Luxemburg, Moldawien, Niederlande, Polen, Portugal, Tschechien, Ukraine und das Vereinigte Königreich. Investorenkontakt Stefanie Steiner Director of Investor Relations Mobil: +49 151 55621476 E-Mail: s.steiner@autodoc.eu https://ir.autodoc.group Pressekontakt Tina Rodriguez Director of Communications Mobil: +49 160 99051581 E-Mail: t.rodriguez@autodoc.eu www.autodoc.group



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