Oral-B und iADH bauen auf vier Jahren Engagement auf, um eine inklusive Mundpflege und die ganzheitliche Gesundheit zu fördern

41 der Europäer geben an, mit einer Behinderung zu leben ein Anstieg um vier Prozentpunkte im Vergleich zur letzten Erhebung

Oral-B kündigt heute The Big Rethink 2026 an, die nächste Entwicklungsstufe seines Flaggschiff-Programms für inklusive Mundgesundheit, das in Zusammenarbeit mit der International Association for Disability and Oral Health (iADH) entwickelt wurde. In dieser neuen Phase wird das Projekt "Steady" vorgestellt, eine der größten realitätsnahen Studien Europas, die die Erfahrungen mit der Mundpflege bei Menschen mit Behinderungen, ihren Betreuern und Zahnärzten untersucht. Das Programm zielt darauf ab, alltägliche Hindernisse bei der Mundpflege durch inklusives Design, evidenzbasierte Forschung und berufliche Weiterbildung abzubauen.

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Oral-B kündigt The Big Rethink 2026 an und startet damit eine der größten Studien Europas zum Thema Mundgesundheit und Behinderung

Mundgesundheit für die Gesundheit des ganzen Körpers

Seit seinem Start 2022 basiert "The Big Rethink" auf einer klaren Überzeugung: Mundgesundheit ist grundlegend für die Gesundheit des ganzen Körpers, das Selbstvertrauen und die Lebensqualität. Für Menschen mit Behinderungen können Hindernisse bei der täglichen Mundpflege weitreichende gesundheitliche und soziale Auswirkungen haben daher ist Inklusion ein wesentlicher Bestandteil der Verbesserung der Mundgesundheit.

Der Mund ist das Tor zum Körper und fungiert daher als Spiegel Ihrer allgemeinen Gesundheit. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind fast 3,5 Milliarden Menschen von Munderkrankungen betroffen1 Oral-B hat es sich zur Aufgabe gemacht, den unsichtbaren Zusammenhang zwischen Mundgesundheit und Gesamtgesundheit sichtbar zu machen und Menschen zu befähigen, ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen.

Eine wachsende und ungleiche Herausforderung

Neue Erkenntnisse aus der Oral-B European Disability Study 2025 zeigen, dass 41 der Europäer angeben, mit einer Behinderung zu leben, was einen was einen Anstieg um vier Prozentpunkte gegenüber der vorherigen Erhebung2bedeutet, der auf ein breiteres Spektrum sichtbarer und unsichtbarer Beeinträchtigungen zurückzuführen ist. Basierend auf einer Umfrage unter mehr als 9.000 Erwachsenen in neun europäischen Märkten3zeigen die Ergebnisse erhebliche Unterschiede bei den Erfahrungen mit der täglichen Mundpflege.

52 der Menschen mit körperlichen Behinderungen und 63 der Menschen mit kognitiven Behinderungen geben an, Schwierigkeiten bei der Mundpflege zu haben, verglichen mit 33 der Menschen ohne Behinderung. Diese Unterschiede unterstreichen die Notwendigkeit, dass Mundgesundheitssysteme, -dienstleistungen und -hilfsmittel die Realitäten des Alltags besser widerspiegeln4

Projekt Steady: Eine der größten realitätsnahen Studien zur Mundgesundheit in Europa

Im Mittelpunkt von The Big Rethink 2026 steht eine sechsmonatige, länderübergreifende Studie, die realitätsnahes Feedback von Menschen mit Behinderungen, ihren Betreuern und Zahnärzten in ganz Europa sammelt. Die als Projekt Steady bekannte Studie stellt die nächste Phase von The Big Rethink dar und konzentriert sich darauf, gelebte Erfahrungen zu verstehen und praktische Wege zu finden, um alltägliche Hindernisse bei der Mundpflege zu beseitigen. Die europaweite Studie baut auf Erkenntnissen aus einer früheren, von Zahnärzten geleiteten Pilotphase auf, die aufzeigte, wie Herausforderungen bei der täglichen Handhabung die Mundpflege-Routinen stören können.

In der Pilot-Fallstudie mit Patienten mit eingeschränkter Fingerfertigkeit, die von Februar bis März 2026 in Zusammenarbeit mit Dr. Ana Molina durchgeführt wurde, verringerten sich die Bereiche mit hohem Plaquebedarf nach einem Monat der Verwendung des Aufsteckers mit Oral-B iO2 um 90 %, wobei 40 % zudem eine verbesserte Zahnfleischgesundheit zeigten5

Das Feedback der Verbraucher hob praktische Vorteile im Alltag hervor, wobei die Verbraucher kommentierten:

"Leichter zu halten und zu kontrollieren für Menschen mit eingeschränkter Handgeschicklichkeit."

"Angenehmeres Putzgefühl."

"Hilft, mehr Zahnoberflächen zu reinigen und schwer zugängliche Stellen zu erreichen."

Von der Erkenntnis zur Umsetzung

Im Rahmen der groß angelegten Studie werden die Teilnehmer die elektrische Zahnbürste iO2 von Oral-B zusammen mit einem neuen adaptiven Aufsatz verwenden, der zwei häufige, praktische Herausforderungen beim Zähneputzen angeht:

Kontrolle und Ergonomie - verbesserter Griff, bessere Manövrierbarkeit und leichterer Zugang zu den Tasten

- verbesserter Griff, bessere Manövrierbarkeit und leichterer Zugang zu den Tasten Stabilität und Auftragen von Zahnpasta - hilft, ein Wegrollen zu verhindern und erleichtert die Verwendung von Zahnpasta

Die erwarteten Ergebnisse sind:

Ein barrierefreieres Putzgefühl, das alltägliche Nutzbarrieren abbaut

Verbesserte Ergebnisse bei der Mundgesundheit, gestützt durch die tatsächliche Produktleistung

Lösungen, die direkt aus gelebten Erfahrungen hervorgehen und durch das Feedback der Teilnehmer während der gesamten Studie geprägt sind

Oral-B Disability-Champion-Programm

Oral-B hat kürzlich einen Test für 200 Disability Champions in ganz Europa gestartet, um das adaptive Zubehör mit den jeweiligen Patienten zu testen

Oral-B hat das Disability-Champions-Award-Programm als Teil seiner fortlaufenden Mission ins Leben gerufen, die Mundpflege für alle zugänglich zu machen. In Zusammenarbeit mit der iADH zielt das Programm darauf ab, den Besuch in der Zahnarztpraxis in ganz Europa für Menschen mit Behinderungen und ihre Betreuer inklusiver und positiver zu gestalten.

Ein langfristiges Engagement für Inklusion

The Big Rethink 2026 ergänzt die laufenden Initiativen von Oral-B:

Das Disability-Champions-Programm, das mehr behindertenfreundliche Zahnarztpraxen unterstützt,

das mehr behindertenfreundliche Zahnarztpraxen unterstützt, sowie ein gemeinsam mit der iADH entwickeltes Fortbildungsprogramm, das Zahnärzten helfen soll, Patienten mit Behinderungen besser zu unterstützen.

Durch die Verbindung von groß angelegter Forschung mit inklusivem Design und beruflicher Weiterbildung markiert The Big Rethink 2026 einen entscheidenden Schritt bei der Beseitigung von Hindernissen für die Mundpflege und der Förderung einer besseren ganzheitlichen Gesundheit für mehr Menschen.

Paolo Grue, Senior Vice President, Oral Care Europe, Procter Gamble sagte: "Wir sind unglaublich stolz darauf, The Big Rethink fortzusetzen und weiterzuentwickeln. Seit seinem Start hat es gezeigt, dass Mundgesundheit kein isoliertes Thema ist sie ist grundlegend für die allgemeine Gesundheit, das Selbstvertrauen und die Lebensqualität. Mit dem Projekt Steady bauen wir auf diesem Engagement auf, indem wir eine unserer bislang ehrgeizigsten Forschungsinitiativen starten, bei der wir Menschen mit Behinderungen direkt zuhören und Erkenntnisse aus der Praxis in praktische, inklusive Lösungen umsetzen. So schaffen wir echten, dauerhaften Fortschritt. Wenn Inklusion im Vordergrund steht, folgen eine bessere Mundgesundheit und eine bessere allgemeine Gesundheit."

Professor Pedro Diz Dios, Präsident der International Association for Disability and Oral Health (iADH) sagte: "Der Zusammenhang zwischen Mundgesundheit und allgemeiner Gesundheit ist hinreichend belegt, doch viele Menschen mit Behinderungen sehen sich nach wie vor täglich mit Hindernissen bei der grundlegenden Mundpflege konfrontiert. Forschung in dieser Größenordnung, die auf Alltagserfahrungen basiert, ist unerlässlich, wenn wir evidenzbasierte Lösungen entwickeln wollen, die die Ergebnisse der Mundgesundheit wirklich verbessern und die gesundheitliche Chancengleichheit fördern."

Regina Rubio Odgers, leitende Wissenschaftlerin Forschung und Entwicklung im Bereich Mundpflege, Oral-B, sagte: "Was wir in früheren Phasen von 'The Big Rethink' immer wieder gehört haben, war, dass kleine, alltägliche Designherausforderungen einen erheblichen Einfluss auf die Fähigkeit der Menschen haben können, ihre Mundpflegeroutinen aufrechtzuerhalten. Diese Studie ermöglicht es uns, diese Erkenntnisse in Tests unter realen Bedingungen umzusetzen und so sicherzustellen, dass Lösungen auf gelebten Erfahrungen basieren und so konzipiert sind, dass sie im Alltag funktionieren."

Dr. Ana Molina, Zahnärztin und klinische Leiterin der Oral-B-Pilotstudie, sagte: "Die Durchführung der Pilotstudie hat uns gezeigt, wie kleine, praktische Hindernisse die täglichen Mundpflegeroutinen schnell stören können. Durch das Testen von Lösungen unter realen Bedingungen mit Patienten und Pflegekräften konnten wir Erkenntnisse gewinnen, die sowohl für die klinische Praxis als auch für die Produktentwicklung direkt relevant sind. In dieser nächsten Phase können diese Erkenntnisse ausgeweitet und vertieft werden."

Über Oral-B

Oral-B wurde 1950 von einem kalifornischen Parodontologen gegründet, der eine innovative Zahnbürste erfand, um seinen Patienten zu helfen, zu Hause gesündere Zähne und gesundes Zahnfleisch zu erhalten. Oral-B bleibt seiner Mission weiterhin treu und ist heute weltweit führend auf dem über 5 Milliarden Dollar schweren Markt für Zahnpflegeprodukte. Als Teil der Procter Gamble Company stellt die Marke elektrische Zahnbürsten und Zahnpasta für Erwachsene und Kinder, Mundduschen sowie Interdentalprodukte her.

Über die International Association for Disability and Oral Health (iADH)

Die iADH ist eine globale Organisation mit über 8000 Mitgliedern aus allen Bereichen des Gesundheits- und Sozialsektors, die sich mit Behinderung und Mundgesundheit befassen und ihr wissenschaftliches Wissen, ihre Forschung, ihre klinischen Kompetenzen und ihre kollektiven Erfahrungen austauschen, um Barrieren in der Versorgung abzubauen und die Mundgesundheit von Menschen mit Behinderung zu verbessern.

1 Oral Health https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/oral-health (Zugriff im April 2021)

2 2025 base n=9085; die Daten stammen aus der Oral-B European Disability Study 2025; Zuwächse und Rückgänge im Vergleich zur Vorerhebung sind hervorgehoben diese ergeben sich aus dem Vergleich mit Daten, die zwischen 2021 und 2023 erhoben wurden

3 2025 base n=9085; die Daten stammen aus der Oral-B European Disability Study 2025; Zuwächse und Rückgänge im Vergleich zur Vorerhebung sind hervorgehoben diese ergeben sich aus dem Vergleich mit Daten, die zwischen 2021 und 2023 erhoben wurden

4 2025 base n=9085; die Daten stammen aus der Oral-B European Disability Study 2025; Zuwächse und Rückgänge im Vergleich zur Vorerhebung sind hervorgehoben diese ergeben sich aus dem Vergleich mit Daten, die zwischen 2021 und 2023 erhoben wurden

5 Fallstudienbericht zu Oral-B Pilot

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