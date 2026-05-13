Wie komme ich schnell von A nach B? Navi-Apps zeigen mehrere Verkehrsmittel als Optionen. Die S-Bahn kommt bei Google Maps nun etwas besser zur Geltung. Dafür bekommt Google einen Datenschatz. Wer mit dem Regionalzug oder mit der S-Bahn fährt, kann sein Ticket künftig auch über Google Maps kaufen. Die Deutsche Bahn und der US-Tech-Riese gaben eine Partnerschaft bekannt, der zufolge ein Kauf-Button in der Kartenanwendung implementiert ist, über den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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