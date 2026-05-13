Ein Rechenzentrum in Georgia verbrauchte 114 Millionen Liter Wasser, ohne dafür zu zahlen. Wie es dazu kommen konnte und warum der Bauträger keine Strafe erhält. Vor allem in den USA wollen Tech-Unternehmen wegen der hohen Beliebtheit von Künstlicher Intelligenz immer mehr Rechenzentren bauen. Im Bundesstaat Georgia allein gibt es inzwischen mehr als 200 Rechenzentren. Der Wasserbedarf dieser Anlagen ist enorm. Das ist einer der Gründe, warum neue ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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