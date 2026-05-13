Merck ist trotz Gegenwind durch Währungseffekte und schwächerer Erlöse bei wichtigen Medikamenten solide ins Jahr 2026 gestartet. Der Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern überraschte dabei vor allem operativ positiv und blickt nun optimistischer auf das Gesamtjahr.• Merck hebt Prognose für 2026 nach starkem Quartal an.• Operatives Ergebnis übertrifft Analystenerwartungen.• Neuer CEO Kai Beckmann kündigt Strategiewechsel an.Konzernchef Kai Beckmann, der Anfang Mai die Nachfolge von Belen Garijo ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär