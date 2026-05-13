München (ots) -- Sarah Knappik und Elsa Latifaj ziehen in die Sala- Nach dem Safety-Lostopf verlieren die Allstars jeglichen Komfort und Luxus- "Kampf der RealityAllstars" am 13. Mai um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+Schwere Entscheidungen, explosive Neuzugänge und blankliegende Nerven: Während Cosimo und Emmy in der "Stunde der Wahrheit" über einen Exit entscheiden müssen, sorgen Sarah Knappik und Elsa Latifaj für frischen Wirbel in der Sala. Der folgenschwere Safety-Lostopf bringt die Gruppe mit drastischen Opfern an ihre Belastungsgrenze, bevor ein heftiger Streit zwischen Georgina, Paco und Elena die Situation endgültig eskalieren lässt. Bei der "Wand der Wahrheit" steht schließlich die nächste folgenschwere Entscheidung an - und erneut muss ein Allstar um seinen Platz bangen. "Kampf der RealityAllstars" am 13. Mai um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+.In der "Stunde der Wahrheit" liegt eine schwere Entscheidung in den Händen von Cosimo und Emmy: Wer muss die Sala verlassen - Sandy oder Serkan? Es gibt nicht nur einen Exit, sondern auch zwei Neuzugänge: Überraschend betritt Sarah Knappik am Abend die Sala und sorgt direkt für Partystimmung. Während sich besonders Elena über den Einzug freut, ist nicht jeder von der neuen Mitbewohnerin begeistert: "Kaum haben wir den einen Parasiten beseitigt, hat sich irgendein anderes Insekt wieder breit gemacht und Eier gelegt!", giftet Matthias. Am nächsten Tag folgt mit Elsa Latifaj bereits der nächste Neuankömmling.Nicht nur die Ankunft von Sarah Knappik ist Matthias ein Dorn im Auge. Auch die Wohnsituation in der Sala stört ihn. Nachdem er nun schon einige Tage die Küche aufgeräumt hat, platzt ihm der Kragen: "Ihr haust wie die Schweine, ihr seid auch Schweine, verdammte Scheiße!".Beim Safety-Lostopf zeigt sich, wie weit die Allstars für ihren Verbleib gehen. Um sich Safety-Lose zu sichern, verkaufen sie Stück für Stück ihren Sala-Komfort: Betten, Zigaretten und zahlreiche weitere Annehmlichkeiten werden verspielt. Vor allem Paco geht dabei kompromisslos vor - und macht sich mit seinem Vorgehen schnell zum Feindbild der Gruppe. Nach dem Spiel kippt die Stimmung, denn die Allstars müssen auf jeglichen Komfort verzichten: Betten, der Pool und die Poolliegen, die Sportecke, Spiegel, Kaffee, Zigaretten und ihre eigenen Koffer sind ab sofort Geschichte. Doch wer zieht am Ende das Safety-Los?Die Situation eskaliert schließlich in einem massiven Streit zwischen Georgina und Paco. "Security! Der Asoziale stellt sich vor mir auf, er bedroht mich!" schreit Georgina. Dann folgen wilde Beleidigungen von Georgina. Wutentbrannt steigt sie in den eigentlich gesperrten Pool. Ihre Begründung: "Warum soll ich mich hier fürs Team an irgendwas halten? Ich wohne in Dubai!". Sogar Matthias ist schockiert: "Ich finde es wirklich krass, was aus Reality geworden ist!". Und auch Sarah Knappik ist am Limit: "Es reicht, ich bin fast 40, bin mit einem halben Fuß im Grab. Ich bin hier für meine Rente, für die Privatschule meiner Tochter!".Bei der "Wand der Wahrheit" soll entschieden werden, wer der größte Regelbrecher ist. Das bleibt nicht ohne Konsequenzen, denn Elsa und Sarah müssen aus den vier höchstplatzierten der "Wand der Wahrheit" eine Person rauswerfen. Wer muss sich vom Titel "RealityAllstar" verabschieden?"Kampf der RealityAllstars" am 13. Mai um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+. Das Format wird von Banijay Productions Germany produziert.Bildmaterial, Interviews und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Kampf der Realitystars - RTLZWEI Unternehmen (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funternehmen.rtl2.de%2Fsendungen%2Fkampf-der-realitystars&data=05%7C02%7CDominik.Rabenberg%40rtl2.de%7C0a6465ac9f5345d69fd808deaab20e8c%7Cc5eaaa863ebd4d4db5bf1edd64cdb03e%7C0%7C0%7C639135878893985173%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=sUykoidr3pi8jsZdMBZBozCYoHUIP1YOi1MgcerUgas%3D&reserved=0)Über "Kampf der RealityAllstars":Am Star-Strand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um bis zu 50.000 Euro Siegprämie, den Titel "RealityAllstar" und vor allem eines: Sendezeit! Doch auch abseits der Spiele und der "Wand der Wahrheit" des Realitykosmos müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten. Immer wieder stellen sie sich Moderatorin Arabella Kiesbauer in der "Stunde der Wahrheit", während Neuankömmlinge dazustoßen und die Karten neu mischen. "Kampf der Realitystars" wurde erstmals im Jahr 2020 ausgestrahlt. Bislang wurden sechs Staffeln der erfolgreichen Realityshow gezeigt.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6274258