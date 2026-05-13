TUI hat eine robuste Q2-Leistung geliefert. Das bereinigte EBIT betrug EUR -188 Mio., was leicht über den Konsensprognosen liegt und eine Verbesserung von EUR 19 Mio. im Vergleich zum Vorjahr zeigt. Dies wurde hauptsächlich durch eine Erholung im Bereich Markets & Airline angetrieben, trotz eines negativen Einflusses von EUR -20 Mio. durch den Krieg im Iran. Auf einer vergleichbaren Basis stieg das bereinigte EBIT ohne Sondereffekte um EUR 64 Mio., während der Umsatz stabil bei EUR 3,7 Mrd. blieb. Holiday Experiences entwickelte sich insgesamt im Einklang mit dem Vorjahr, während Hotels & Resorts hinter den Erwartungen zurückblieben und die Kosteninflation trotz geringfügiger Verbesserungen bei der Belegung und den Preisen nicht ausgleichen konnten. Der operative Cashflow ging aufgrund späterer Buchungen zurück, jedoch blieb die Nettoverschuldung stabil bei EUR 3,0 Mrd. Ausblickend bestätigte das Management die revidierte EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 von EUR 1,1-1,4 Mrd. unter herausfordernden Marktbedingungen. Wir sind der Ansicht, dass TUI gut positioniert ist, um von einer Nachholeffekten zu profitieren, sobald sich die geopolitische Situation normalisiert. Wir bestätigen unser BUY-Rating mit einem Kursziel von EUR 15,00 und unveränderten Schätzungen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tui-ag





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