Wien (www.anleihencheck.de) - Wer hätte gedacht, dass man im Zuge eines offenen Militärkonflikts mitten in der für die Weltwirtschaft hochsensiblen Golfregion, verbunden mit der Blockade der bedeutenden Seestraße von Hormus und deutlich gestiegenen Öl- und Gaspreisen, neue Höchststände am globalen Aktienmarkt sehen würde? - so Karin Kunrath, Chief Investment Officer der Raiffeisen Capital Management (Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Raiffeisen KAG). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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