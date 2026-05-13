Hannover (www.anleihencheck.de) - Jetzt ist es amtlich, die Inflation ist im April auf den höchsten Stand seit zwei Jahren gestiegen - gestern bestätigte das Statistische Bundesamt eine frühere Schätzung, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Dienstleistungen und Waren hätten im April damit 2,9% mehr als ein Jahr zuvor gekostet (März: 2,7%; Februar: 1,9%). Haupttreiber der Teuerung sei die Preisentwicklung am Energiemarkt. Die Kosten des Nahost-Kriegs spüre der deutsche Verbraucher immer deutlicher im Portemonnaie. Einer ifo-Umfrage zufolge würden immer mehr Unternehmen eine Preisanhebung planen. Die hohen Energiekosten würden sprichwörtlich aus der Zapfsäule über das Konto des Konsumenten in die Kassen der Ölkonzerne fließen. Aber auch für einzelne Staaten würden die Profite wie geschmiert laufen. Norwegen erwarte für 2026 beispielsweise 30% höhere Einnahmen aus dem Gas- und Ölgeschäft (rund 70 Mrd. Euro). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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