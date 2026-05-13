Der Senat hat Kevin Warsh als neues Mitglied in das Direktorium der Federal Reserve gewählt. Mit 51 zu 45 Stimmen sicherte sich der 54-Jährige am Dienstag ein Mandat für die kommenden 14 Jahre. Doch das ist nur der erste Schritt eines personellen Umbruchs an der Spitze der US-Notenbank. Bereits am heutigen Mittwoch soll die entscheidende Abstimmung über den Vorsitz der Fed folgen.Die Entscheidung im Senat verlief fast vollständig entlang der Parteilinien. Einzige Ausnahme bei den Demokraten war ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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