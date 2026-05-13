Führender Retailer steigert seine Flexibilität durch KI und maschinelles Lernen, um Entscheidungen im Bereich Warenverteilung und Nachschubplanung im gesamten Netzwerk und für alle Marken zu verbessern

Die Einzelhandelssparte MC von Sonae, einem führenden Akteur im portugiesischen Lebensmittelmarkt sowie im Gesundheits-, Wellness- und Beauty-Einzelhandel auf der Iberischen Halbinsel, hat sich für Blue Yonder Cognitive Solutions for Allocation and Replenishment entschieden, um die Transformation ihrer Lieferketten zu beschleunigen. MC betreibt mehr als 400 Filialen in unterschiedlichen Formaten darunter Super- und Hypermärkte wie Continente, Convenience-Stores sowie Gesundheits-, Wellness und Online-Lebensmittelangebote. Blue Yonders leistungsstarke KI- und ML-Lösungen unterstützen MC dabei, die Transparenz in der Nachfrageprognose zu verbessern. Implementiert werden die neuen Lösungen von Blue Yonder Services.

"Der Lebensmitteleinzelhandel befindet sich in einer Phase tiefgreifender Veränderungen, was die Notwendigkeit agilerer Abläufe entlang der gesamten Lieferkette unterstreicht. Wir benötigten durchgängige Transparenz sowie eine schnellere und genauere Bestandsplanung, um auf Nachfrageschwankungen reagieren und gleichzeitig unsere Geschäftsziele priorisieren zu können", sagte Sofia Castro, Head of Supply Chain bei MC. "Wir waren beeindruckt von den patentierten KI- und ML-gestützten Prognosefunktionen von Blue Yonder, die uns helfen, eine zentrale Datenquelle zu etablieren und die Entscheidungsfindung in der Nachfrage- und Angebotsplanung zu koordinieren. Sie unterstützen uns dabei, jeden Bereich unseres Einzelhandelsportfolios zu bedienen, und ermöglichen es unseren Teams, Ergebnisse effizienter zu erzielen."

Die Blue Yonder-Lösung für Disposition und Nachschub, die auf der Blue Yonder Plattform basiert, bietet eine Multi-Echelon-Bestandsplanung, die es Einzelhändlern ermöglicht, Bestände transparent über alle Stufen der Lieferkette hinweg unter Berücksichtigung bestehender Einschränkungen zu steuern. Durch Prognosen auf Grundlage von tatsächlichen Verkaufszahlen können Planer den Produktfluss über den gesamten Lebenszyklus hinweg automatisieren, um den Anteil an Verkäufen zum Vollpreis zu maximieren.

Mit Blue Yonder kann MC verschiedene Vorteile erzielen:

Gesteigerte Kundenbindung durch die Bereitstellung des richtigen Produkts am richtigen Ort zur richtigen Zeit, verbunden mit einer besseren Anpassung des Lagerbestands an die regionale Nachfrage. Dadurch werden bei datumsempfindlichen Waren Verderb vermieden und Abfälle reduziert. Der Bedarf an manuellen Eingriffen sinkt, da Einschränkungen bereits in der Berechnung berücksichtigt werden. Die Einbeziehung von Nachfrageschwankungen führt zu einem höheren Lagerumschlag sowie zu einer optimierten Bestandsinvestition.

ML-basiertes Verhaltens-Clustering analysiert mehr Daten zur Lieferkettenplanung als herkömmliche regelbasierte Systeme und ermöglicht eine bessere Abstimmung des Sortiments auf saisonale Kauftrends und einen beschleunigten Lagerumschlag. Effizienzmaximierung durch nahtlose Arbeitsabläufe zwischen verschiedenen Teams.

"Die Initiative von MC spiegelt einen allgemeinen Trend wider, bei dem führende Einzelhändler zunehmend auf KI- und ML-basierte Lösungen setzen, um die Herausforderungen im Lebensmittel- und Einzelhandel zu bewältigen", sagte Terry Turner, President Global CPG, Life Sciences and Grocery bei Blue Yonder. "Mit Blue Yonder erhält MC Zugang zu KI- und ML-gestützten Analysen und prädiktiven Erkenntnissen, die es dem Unternehmen ermöglichen, Markttrends zu antizipieren und Entscheidungsprozesse zu optimieren, um Kundenerwartungen stets zu übertreffen."

Zusätzliche Ressourcen:

Mehr zu den KI-Fähigkeiten von Blue Yonder

Mehr über Blue Yonders Lösungen für Lebensmittel und Convenience

Über MC

MC ist ein führendes Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Portugal und betreibt ein Portfolio aus verschiedenen Formaten im Lebensmitteleinzelhandel (Continente, Continente Modelo, Continente Bom Dia, Continente Online und Meu Super), Unternehmen in den Bereichen Gesundheit, Wellness und Schönheit (Wells, Arenal und Druni) sowie weitere ergänzende Wachstumsbereiche (Bagga, Go Natural und note!).

Über Blue Yonder

Blue Yonder ist ein Unternehmen für die KI-gestützte Supply-Chain. Als weltweit führender Anbieter für eine durchgängige digitale Transformation der Lieferkette bietet Blue Yonder eine zentrale, KI-gesteuerte Plattform und ein mehrstufiges Netzwerk, das Unternehmen in die Lage versetzt, nachhaltig zu arbeiten, profitabel zu skalieren und seine Kunden zu begeistern und zwar in Echtzeit. Als Pionier für KI-Lösungen hochkomplexer Lieferketten unterstützt Blue Yonder mit seinen modernen Supply-Chain-Innovationen und der exzellenten Branchenexpertise mehr als 3.000 Händler, Hersteller und Logistikdienstleister, die Komplexität ihrer Lieferkette und Störungen sicher zu bewältigen. blueyonder.com

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