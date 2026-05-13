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Dow Jones News
13.05.2026 10:15 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Aufschläge - Kospi wieder auf Allzeithoch

DJ MÄRKTE ASIEN/Aufschläge - Kospi wieder auf Allzeithoch

DOW JONES--Die meisten asiatischen Aktienmärkte sind am Mittwoch mit Aufschlägen aus dem Handel gegangen. Zwar hielten sich Sorgen über den offenbar nicht enden wollenden Iran-Krieg und dessen inflationstreibende Effekte durch steigende Ölpreise, zunächst lagen die Hoffnungen in Asien aber auf dem bevorstehenden US-chinesischen Gipfel. "Mit Blick auf den heutigen Tag ist der Trump-Xi-Gipfel in Peking der dominierende geopolitische Fokus", sagte MUFG-Analyst Michael Wan.

Der iranische Botschafter in China erklärte derweil laut der iranischen Nachrichtenagentur, Peking verschaffe dem Iran diplomatische Tiefe. "China kann diese Botschaft auf der Ebene der Großmächte weitergeben", sagte er mit Blick auf die iranischen Forderungen zu einem Kriegsende.

Der Kospi in Seoul setzte seine Rally nach dem Rücksetzer am Vortag mit neuen Allzeithochs fort. Nach einer sehr schwachen Eröffnung lag er zuletzt 2,6 Prozent im Plus und machte die Vortagesverluste wett - nach einem ebenfalls sehr volatilen Handelstag. Neben Automobiltiteln gehörten Halbleiterwerte zu den Treibern. Am Vortag war der Sektor unter Druck geraten, weil Regierungsvertreter die Spekulation schürten, die Regierung könnte öffentliche Dividenden aus KI-Gewinnen ausschütten. Offizielle Stellen stellten nun jedoch klar, dass dies keine Übergewinnsteuer für lokale Unternehmen bedeute.

Samsung Electronics stiegen um 1,8 Prozent, SK Hynix zogen um 7,7 Prozent an. Dass bei Samsung Electronics die Zeichen auf Streik stehen, tat der positiven Stimmung für die Aktie keinen Abbruch. Denn Gespräche des Konzerns mit den Gewerkschaften über die Verteilung der massiven Gewinne des Unternehmens waren gescheitert. Gestützt wurden die Sektorwerte von Berichten, wonach Nvidia-Chef Huang US-Präsident Trump bei dessen Staatsbesuch in China begleiten wird. Dies wecke Hoffnungen auf mehr Chipverkäufe nach China, was wiederum die Nachfrage im Sektor generell ankurbeln könnte, hieß es.

In Japan zog der Nikkei-225 um 0,8 Prozent auf 63.272 Punkte an. Die Stimmung wurde durch Handelsdaten gestützt. Der Leistungsbilanzüberschuss stieg im März auf ein Rekordhoch, wobei KI-getriebene Nachfrage und der schwache Yen eine wesentliche Rolle spielten. Mitsubishi Chemical legten nach Viertquartalszahlen um 8,5 Prozent zu.

In China verteilten Anleger vor der Gipfeltreffen Trump-Xi Vorschusslorbeeren, der Shanghai-Composite gewann 0,7 Prozent. Der internationaler gehandelte HSI in Hongkong stagnierte dagegen im späten Handel.

Der australische S&P/ASX-200 gab 0,5 Prozent ab - belastet von schwachen Finanzwerten. Commonwealth Bank of Australia brachen nach dem Zahlenausweis um 10,4 Prozent ein. Die Bank hatte ihre Rückstellungen für potenzielle Kreditausfälle erhöht. Im Sog verloren auch andere Finanzwerte. Als Grund nannte die Bank die durch den Iran-Konflikt verursachte Unsicherheit. Zugleich sank der Quartalsgewinn des Kreditgebers. Der Spielautomatenhersteller Aristocrat hatte nach einem Gewinnanstieg von 9,1 Prozent im ersten Halbjahr seine Dividende angehoben und den Umfang seines Aktienrückkaufprogramms erhöht - der Kurs schnellte um 13,3 Prozent nach oben. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.630,40  -0,5    -1,0      08:00 
Nikkei-225        63.272,11  +0,8     -      08:00 
Topix 500 (Tokio)     3.062,63  +1,2   +15,1      08:00 
Kospi (Seoul)       7.844,01  +2,6   +86,1      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   26.347,63  0,0    +2,8      10:00 
Shanghai-Composite     4.242,57  +0,7    +6,9      09:00 
Straits-Times (Singapur)  4.997,36  +1,0    +7,5      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   6.743,50  -1,7   -22,0      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.744,56  -0,3    +3,8      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00    Di, 09:38 % YTD 
EUR/USD           1,1718  -0,2   1,1737     1,1747  -0,2 
EUR/JPY           184,79  -0,1   185,00     184,94  +0,4 
EUR/GBP           0,8660  -0,1   0,8669     0,8681  -0,6 
USD/JPY           157,69  +0,1   157,61     157,43  +0,7 
USD/KRW          1.488,60  -0,3  1.493,19    1.488,70  +3,3 
USD/CNY           6,7904  -0,0   6,7920     6,7952  -2,9 
USD/CNH           6,7895  0,0   6,7894     6,7948  -2,7 
USD/HKD           7,8304  +0,0   7,8286     7,8283  +0,6 
AUD/USD           0,7237  -0,0   0,7239     0,7219  +8,5 
NZD/USD           0,5938  -0,2   0,5952     0,5946  +3,2 
BTC/USD          80.900,91  +0,3 80.672,89    80.972,97  -7,7 
 
ROHÖL            zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex          100,92  -1,2   -1,26     102,18 
Brent/ICE          106,65  -1,0   -1,12     107,77 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.706,53  -0,2   -7,12    4.713,65 
Silber            86,72  +0,2    0,18      86,54 
Platin           2.120,50  -0,3   -5,80    2.126,30 
Angaben ohne Gewähr 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf

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May 13, 2026 03:39 ET (07:39 GMT)

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