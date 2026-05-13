Erfurt (ots) -In der Steinzeit gilt: Jäger sind cool, alle anderen eher nicht. Doch Ubu hat ein geheimes Talent: Er ist der erste Maler der Geschichte. Wenn er auf die Höhlenwände zeichnet, kreiert er Kunst, Satire und vor allem Ärger. "Cave Painter" (NDR) erzählt in 20 Folgen von einem Jungen, der gegen allen Widerstand seinen Traum, Höhlenmaler zu werden, verwirklichen und seine große Liebe erobern will. Die Serie ist ab 18. Mai 2026 auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) verfügbar und wird montags bis freitags um 15:00 Uhr bei KiKA gezeigt. Untertitel sind verfügbar."Cave Painter" richtet sich an Preteens und verbindet Comedy mit Coming-of-Age-Elementen. Die Steinzeit-Sitcom greift Themen wie Anderssein, Freundschaft, Liebe und Familie auf. Die 20-teilige israelisch-deutsch-französische Realserie von SKLAN&KA entstand in Koproduktion mit SAMKA, Nickolodeon, yes, HOT, NDR, SWR, hr. Verantwortliche Redakteurin beim federführenden NDR ist Anke Schmidt-Bratzel.Zum Inhalt: Der 15-jährige Ubu ist ein mieser Jäger, hoffnungslos verliebt und hat ein großes Geheimnis: Er ist ein begnadeter Höhlenmaler. Seine Graffitis verewigen die peinlichsten Momente des Stammes und erobern alle Herzen im Sturm. Doch sein Vater, Häuptling Babba, will den dreisten Künstler verbannen. Zum Glück hat Ubu Ringo, seinen optimistischen besten Freund und Booga, die mutige Jägerin. Ubu ist in Booga verliebt, doch leider hat diese Gefühle für Beef, den gutaussehenden Meisterjäger. Die modernen Erfindungen seiner kleinen Schwester und Erwartungen seiner gestressten Eltern machen es nicht leichter. Trotzdem versucht Ubu, seinen Traum, Höhlenmaler zu werden, zu verwirklichen und Boogas Herz zu gewinnen.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6274326