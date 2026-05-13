Hürth (ots) -Die niologic GmbH baut ihre Zusammenarbeit mit der Intact GmbH, einem weltweit führenden Anbieter von Audit- und Zertifizierungssoftware, weiter aus. Nach einer initialen Analysephase hat sich das Unternehmen mit Sitz in Österreich entschieden, gemeinsam mit dem KI-Spezialisten den Aufbau von KI-Strukturen, spezialisierten Teams sowie eines KI-gestützten Agentensystems im Support voranzutreiben. Die Zusammenarbeit erfolgt im Kontext der aktuellen Wachstumsphase von Intact und wurde im Zuge des Einstiegs der Investoren CGE Partners und Five Arrows, dem Private-Equity-Arm von Rothschild & Co, gezielt erweitert.Dr. Alexander Nichau, Geschäftsführer der niologic GmbH: "Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, dass ihre Supportstrukturen mit dem Wachstum nicht Schritt halten. Unser Ansatz ist es, KI nicht isoliert einzusetzen, sondern tief in bestehende Prozesse und Systeme zu integrieren. Gerade im Support entsteht der größte Hebel dann, wenn komplexe Anfragen nicht mehr manuell recherchiert werden müssen, sondern intelligent vorstrukturiert und unterstützt bearbeitet werden können."Die Herausforderung bei Intact liegt in der besonderen Komplexität des Geschäftsmodells: Das Unternehmen entwickelt Softwarelösungen, mit denen Zertifizierungsstellen weltweit ihre Audit- und Zertifizierungsprozesse steuern - von der Planung über die Durchführung bis hin zur Ausstellung von Zertifikaten. Entsprechend vielfältig und anspruchsvoll sind die Anfragen im Support, die sich aus unterschiedlichsten Zertifizierungsstandards, Branchen und individuellen Kundenanforderungen ergeben. Gleichzeitig erfordert die Einarbeitung neuer Mitarbeitender in diesem Umfeld viel Zeit und tiefgehendes Fachwissen, was die Skalierung zusätzlich erschwert. Vor diesem Hintergrund baut Intact gemeinsam mit der niologic GmbH ein KI-gestütztes Agentensystem für Service und Support auf. Grundlage dafür ist eine vorangegangene Analyse der bestehenden KI-Nutzung sowie konkreter Anwendungsfälle, auf deren Basis eine Investitionsplanung entwickelt wurde.Daher setzt Intact auf den gezielten Einsatz von KI, um Supportprozesse effizienter zu gestalten. Die entwickelten KI-Agenten sollen sowohl die Funktionsweise der Software als auch die zugrunde liegenden Zertifizierungslogiken verstehen und Support-Mitarbeitende insbesondere bei Recherche, Strukturierung und Beantwortung von Anfragen unterstützen. Ziel ist es, die Qualität und Geschwindigkeit der Bearbeitung zu erhöhen und gleichzeitig die Abhängigkeit von langen Einarbeitungszeiten zu reduzieren.Die Entscheidung für die vertiefte Zusammenarbeit mit der niologic GmbH basiert neben den Ergebnissen der initialen Projektphase auch auf Empfehlungen aus dem Umfeld des Unternehmens. Mit Blick auf die weitere Wachstumsstrategie soll die KI-Integration künftig eine zentrale Rolle bei der Skalierung der Support- und Serviceprozesse spielen."Wir sehen immer wieder, dass der wirtschaftliche Nutzen von KI vor allem dann entsteht, wenn ganze Prozessketten optimiert werden und nicht nur einzelne Schritte. Gemeinsam mit Intact schaffen wir die Grundlage dafür, dass komplexe Supportprozesse effizienter, schneller und nachhaltig skalierbar werden", so Dr. Alexander Nichau abschließend.Weitere Informationen finden Sie unter: https://niologic.de/Pressekontakt:niologic GmbHVertreten durch: Dr. Alexander Nichauinfo@niologic.dehttps://niologic.de/unternehmen/Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: niologic GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182383/6274339