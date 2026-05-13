Der Newsflow bei INIT bleibt positiv: Nach einem Rekordauftrag ist der Telematik-Spezialist mit einem Rekordquartal in das laufende Geschäftsjahr gestartet. Passend dazu ist die Aktie zuletzt auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Das dürfte bei dem Real-Depot-Wert aber noch nicht das Ende der Reise gewesen sein. AKTIONÄR-Leser wissen: Der Markt für intelligente Mobilitätslösungen für Busse und Bahnen befindet sich weltweit im Umbruch - geprägt von Trends wie Digitalisierung, Elektromobilität, autonomem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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