SMA Solar Technology AG sendet nach schwierigen Quartalen erstmals wieder deutliche Lebenszeichen. Der Solartechnikkonzern startet überraschend robust ins Jahr 2026 und konkretisiert direkt seine Jahresprognose nach oben. Besonders bemerkenswert: Das lange schwächelnde Geschäft mit Heim- und Gewerbeanlagen verbessert sich deutlich. Gleichzeitig bleibt die Nachfrage nach Großprojekten hoch. Für Anleger könnte das ein wichtiges Signal sein, denn SMA galt zuletzt als einer der größten Problemfälle im europäischen Solarsektor. Restrukturierungsprogramm zeigt erstmals spürbare Wirkung Die wichtigste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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