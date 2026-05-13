SFC Energy AG meldet den größten Auftrag ihrer Unternehmensgeschichte - und hebt direkt im Anschluss die Jahresprognose massiv an. Der Milliardenmarkt für mobile Energieversorgung im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich scheint gerade erst richtig anzulaufen. Genau dort positioniert sich SFC inzwischen als einer der spannendsten deutschen Spezialwerte im Defense- und Infrastruktursegment. Besonders bemerkenswert: Trotz eines rückläufigen Quartalsumsatzes steigert das Unternehmen seine Profitabilität deutlich. Das deutet auf eine zunehmende Skalierbarkeit des Geschäftsmodells hin. Ukraine-Auftrag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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