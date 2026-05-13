Quebec City (ots) -Vollautomatisiertes Glasfaser-Monitoring optimiert Abläufe und erhöht die NetzzuverlässigkeitEXFO (http://www.exfo.com), der Experte für Test-, Mess- und Monitoringlösungen in der Kommunikationsbranche, gab heute bekannt, dass OXG, Betreiber einer Open-Access-Glasfaserinfrastruktur in Deutschland, EXFO als Technologiepartner ausgewählt hat. Ziel ist die Integration von Remote Fiber Testing & Monitoring (RFTM) in die Betriebs- und Überwachungsprozesse von OXG, um eine Echtzeit-Transparenz sowie eine automatisierte Fehlererkennung über die gesamte Infrastruktur hinweg zu ermöglichen. OXG wurde 2023 als Joint Venture von Vodafone und Altice gegründet, um den FTTH-Ausbau in Deutschland zu beschleunigen."Die Entscheidung für EXFO war für uns naheliegend", sagt Phillip Burkey, Head of Engineering bei OXG. "Besonders überzeugt haben uns die technische Tiefe der Lösung, die benutzerfreundliche Oberfläche sowie die hohe Expertise des EXFO-Teams. Die RFTM-Plattform bietet genau die Transparenz und Automatisierung, die wir benötigen, um unsere Betriebsprozesse zu vereinfachen und effizienter zu gestalten. Unsere Teams können Störungen schneller erkennen und beheben - was letztlich die Servicequalität für unsere Kunden verbessert."EXFO RFTM unterstützt Netzbetreiber dabei, Glasfasernetze zu testen und zu überwachen (P2P und PON) - von der Installation bis zum Betrieb. Mit der Einführung der RFTM-Plattform legt OXG den Grundstein für eine proaktive und vollständig automatisierte Monitoring-Strategie der Glasfaserinfrastruktur. Die neue Lösung wird die Netzausfallzeiten deutlich reduzieren und die Zuverlässigkeit der Dienste nachhaltig erhöhen."RFTM wurde entwickelt, um die Effizienz zu steigern, die Netzstabilität zu erhöhen und Betriebskosten zu senken. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit OXG genau diese Mehrwerte zu realisieren", sagt Etienne Gagnon, General Manager Test & Measurement bei EXFO. "Diese Partnerschaft unterstreicht den wachsenden Bedarf an intelligenten und automatisierten Monitoring-Lösungen in der Glasfaserindustrie."Die Integration von RFTM stellt einen wichtigen Meilenstein für OXG auf dem Weg zu einer vollständig digitalisierten und resilienten Netzbetriebsstrategie in Deutschland dar. Bereits heute sind zahlreiche Haushalte an das OXG-Netz angeschlossen. Ziel ist es, in den kommenden rund sechs Jahren bis zu sieben Millionen Haushalte mit Glasfaser zu versorgen.EXFO begleitet OXG während des gesamten Einführungsprozesses - von der Lösungsarchitektur über Onboarding-Workshops bis hin zur vollständigen Integration in die operativen Systeme - und stellt darüber hinaus einen laufenden Support sicher, um Langzeit-Performance, Verfügbarkeit und Skalierbarkeit der Monitoring-Plattform zu gewährleisten.Über EXFOEXFO entwickelt intelligente Test-, Mess- und Monitoringlösungen für die globale Kommunikationsbranche. Das Unternehmen ist ein vertrauenswürdiger Partner für Netzbetreiber, Hyperscaler sowie für führende Unternehmen in Fertigung, Entwicklung und Forschung. Kunden setzen auf EXFO, um maximale Transparenz und tiefgehende Einblicke in Netzwerk-Performance, Servicezuverlässigkeit und Nutzererfahrung zu erhalten.Auf Basis von über 40 Jahren Innovationskraft ermöglicht EXFO mit seinem einzigartigen Zusammenspiel aus Hardware, Software und Services eine schnellere und sicherere Transformation rund um 5G, Cloud-native Architekturen und Glasfasernetze.Über OXG GmbHDie OXG Glasfaser GmbH ist ein im März 2023 gegründetes Joint Venture von Vodafone und Altice, an dem beide Unternehmen jeweils 50 Prozent halten. Seitdem hat sich OXG zu einem der führenden Akteure im deutschen Glasfasermarkt entwickelt. Ziel ist es, in den kommenden Jahren mehrere Millionen Glasfaseranschlüsse in Deutschland eigenwirtschaftlich und ohne Vorvermarktung zu realisieren. Zu diesem Zweck investiert OXG Milliardenbeträge in eine zukunftssichere und nachhaltige Infrastruktur.Glasfaser ermöglicht nicht nur höchste Übertragungsraten, sondern ist auch energieeffizienter und verursacht weniger CO2-Emissionen als herkömmliche Technologien.Das von OXG bereitgestellte Netz folgt dem Open-Access-Prinzip und bietet maximale Flexibilität bei der Anbieterwahl. Bereits heute nutzen unter anderem Vodafone, 1&1, Bahnhof Nätverk, Thüringer Netkom und Plusnet diese Infrastruktur. Weitere Partnerschaften werden folgen.Der Anschluss ist für Immobilieneigentümer kostenfrei, da OXG seine Ausbaukosten über Nutzungsentgelte der Internetanbieter refinanziert. Als reiner Infrastrukturbetreiber bietet OXG selbst keine Endkundentarife an. Mit diesem zukunftsorientierten Geschäftsmodell leistet OXG einen entscheidenden Beitrag zum flächendeckenden Glasfaserausbau in Deutschland.Weitere Informationen unter: www.oxg.dePressekontakt:Shelley Grandy, EXFOE-Mail: shelley.grandy@exfo.comOriginal-Content von: EXFO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83152/6274366