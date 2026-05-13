München (ots) -Der Flughafen München ist nicht nur für Millionen Menschen ein Drehkreuz - mit ihnen reisen auch ihre Tiere. Meist unbemerkt von der Öffentlichkeit spielen sich hinter den Kulissen spannende, skurrile und emotionale Tiergeschichten ab. Die Dokuserie "Animal Takeoff" zeigt diese unbekannte und überraschende Seite des Flughafens München - ab Donnerstag, 21. Mai 2026, in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/br) sowie am 25. Mai 2026, und 4. Juni 2026, jeweils um 18.45 Uhr im BR Fernsehen.Angriffslustige Luchse, exotische Kängurus, gefährliche Schlangen - auch sie sind Passagiere am Flughafen München. Tierspediteur Vedran muss die Reise eines Kängurus in den Iran oder die eines Luchses aus England organisieren. Bis zur letzten Minute bleibt es spannend, ob die Papiere vollständig sind und die Tiere wirklich abfliegen können.Ohne Impfung und Chip keine EinreiseAmtstierarzt Henrik nimmt nicht nur Hunde nach einem Langstreckenflug in Empfang, sondern auch schimpfende Papageien oder gefährliche Passagiere wie fauchende Raubkatzen oder unberechenbare Schlangen. Er prüft, ob es den tierischen Fluggästen gut geht und ob sie alle Impfungen und einen Mikrochip haben. Sonst dürfen sie nicht einreisen, und Henrik muss dann die verärgerten Besitzer besänftigen.Tiere auch rund um den FlughafenDer Münchner Airport ist der einzige Verkehrsflughafen weltweit, der in einem Vogelschutzgebiet liegt. Ob seltener Kiebitz, Großer Brachvogel, Schwan oder Rohrweihe - sie alle halten Fluglotsen und Wildlife-Manager Oliver auf Trab, um Vogelschlag zu verhindern.Mitarbeiter auf vier PfotenNicht zuletzt gibt es am Flughafen München auch vierbeinige Mitarbeiter: die Sprengstoffhunde der Bundespolizei. Ihre Spürnase muss entscheiden, ob ein herrenloses Gepäckstück harmlos ist oder ob das Terminal geräumt werden muss.Veröffentlichungs-Informationen:"Animal Takeoff" ab Donnerstag, 21. Mai 2026, im BR Channel der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/br) und im BR Fernsehen, jeweils als Deutsche Erstausstrahlung amMontag, 25. Mai 2026 um 18.45 UhrFolge 1 - Luchs im AnflugDonnerstag, 4. Juni 2026 um 18.45 UhrFolge 2 - Sturzflug mit HundFotos über: www.br-foto.de, E-Mail: bildmanagement@br.deFolge 1 "Animal Takeoff - Luchs im Anflug" ist für akkreditierte Berichterstatter im BR-Vorführraum zu sehen online unter: https://pressestelle.br-online.de/index.phpPressekontakt:BR-PressestelleWolfgang ZehentmeierE-Mail: wolfgang.zehentmeier@br.deTel. +49 (0)89 5900-10590Bis 15.5. i. V.: Wibke HeiseE-Mail: wibke.heise@br.deTel. +49 (0)89 5900-10554www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6274363