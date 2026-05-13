Kann ChatGPT beziehungsweise OpenAI wegen Mordes angeklagt werden? Dies prüft gerade der Generalstaatsanwalt des US-Bundesstaates Florida nach einem Amoklauf an der Florida State University. Am 17. April 2025 kam es an der Florida State University zu einem Amoklauf. Der 20-jährige Student Phoenix Ikner erschoss auf dem Campus zwei Mitarbeiter der Universität, sechs weitere Menschen wurden verletzt. Der Täter benutzte eine Handfeuerwaffe, die seiner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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