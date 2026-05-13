Berlin (ots) -KI ist das größte Experiment in der Menschheitsgeschichte - und wir alle sind Teil davon. Doch versteht kaum jemand, was in diesen Systemen wirklich vorgeht. Nicht einmal diejenigen, die alles in Gang gesetzt haben. Davon erzählt der neue Podcast "Die OpenAI Story". Er zeichnet nach, wie das kleine, idealistische Forschungslabor Open AI völlig ungeplant das erfolgreichste Produkt aller Zeiten lancierte: ChatGPT. Und wie unter dem Gründer Sam Altman eine Technologie entstand, von der niemand weiß, ob der Mensch sie auf Dauer kontrollieren kann.Für die "OpenAI Story" begibt sich das Team der "Peter Thiel Story" erneut ins Machtzentrum des Silicon Valley. Host und Autor Fritz Espenlaub zeichnet in sechs Folgen nach, wie Sam Altman OpenAI gemeinsam mit Elon Musk als gemeinnützige Organisation gründet - mit der Mission, eine mächtige Super-KI zum Wohle der Menschheit zu entwickeln.Doch ein vermeintlicher Testlauf ändert alles: ChatGPT wird millionenfach genutzt, Google als bislang in der KI-Forschung führender Konzern ruft "Code Red" aus, Machtverhältnisse verschieben sich. Aus Idealismus wird wirtschaftliche Realität, aus dem Non-Profit-Labor ein milliardenschweres Tech-Imperium.Der Podcast blickt hinter die Kulissen eines Unternehmens, in dem mitreißende Visionen auf gigantische Egos treffen. Er folgt frühen Wegbereitern, rekonstruiert interne Konflikte und zeigt, wie Entscheidungen über Sicherheit, Macht und Kontrolle weit über OpenAI hinauswirken.So erzählt "Die OpenAI Story" auch von den gesellschaftlichen Folgen: von Systemen, die immer menschlicher wirken und emotional binden. Und sie wirft die Frage auf, wie sich demokratische Kontrolle über eine Technologie gewährleisten lässt, die Wirtschaft, Politik und persönliche Beziehungen bereits jetzt tiefgreifend verändert."Wenn Sam Altman mit sich selbst russisch Roulette spielen will, ist das seine Sache. Aber er spielt russisch Roulette mit jedem einzelnen Menschen auf der Erde." (Stuart Russell, KI-Forscher)Die OpenAI Story- Sechsteiliger Podcast jeweils ca. 30 Minuten.- Ab 19. Mai 2026 alle Folgen in der Deutschlandfunk App und auf ARD Sounds.- Auf allen weiteren Plattformen: Folge 1 und 2 ab 19. Mai. Die folgenden Episoden erscheinen dann wöchentlich.dlf.de/openaistoryTeam: Fritz Espenlaub (Host & Autor), Klaus Uhrig (Produzent & Regisseur), Jasmin Körber (Autorin), Christian Schiffer (Autor), Wolfgang Pérez (Sounddesign)Produktion: Deutschlandfunk 2026Pressekontakt:Tobias Franke-PolzDeutschlandradiotobias.franke-polz@deutschlandradio.de030/8503-6163www.deutschlandradio.de/presseOriginal-Content von: Deutschlandradio, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127530/6274399