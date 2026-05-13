Paris (www.anleihencheck.de) - Die aktuellen US-Inflationszahlen entsprachen weitgehend den Erwartungen, so François Rimeu, Senior Strategist, Crédit Mutuel Asset Management.Der Anstieg bei den wohnungsbezogenen Komponenten sei erwartet worden, da der technische Effekt aufgrund des Shutdowns im vergangenen Oktober nun aus der Berechnung herausgefallen sei. Gleichzeitig untermauert der fehlende Inflationsdruck bei den Waren die Einschätzung der Federal Reserve (Fed) der letzten Monate: Die durch Zölle bedingten Inflationseffekte scheinen nun hinter uns zu liegen, so die Experten von Crédit Mutuel Asset Management. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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