Der chinesische Batterie-Weltmarktführer CATL hat in einem neu errichteten Gebäude im ungarischen Debrecen die Montage von Batteriemodulen aufgenommen. Und auch die Testproduktion von Batteriezellen will CATL in Kürze in der neuen Fabrik starten. CATL hatte den Bau seiner Batteriefabrik in Debrecen im August 2022 angekündigt mit dem Ziel, dort sowohl Batteriezellen als auch Batteriemodule für europäische Autohersteller zu fertigen. Damals nannte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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