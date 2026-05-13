Köln (ots) -Saisonfinale gegen Havelse steht im Zeichen von Verkehrssicherheit für Kinder und FamilienprogrammDer ACV Automobil-Club Verkehr und Drittligist Alemannia Aachen laden am Samstag, 16. Mai 2026, erstmals zu einem gemeinsamen Aktionsspieltag rund um das Thema Mobilität ein. Zum Saisonfinale der Profis gegen den TSV Havelse erwartet die Besucher am und auf dem Tivoli ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Anstoß der Partie ist um 13:30 Uhr.Bereits ab 11:00 Uhr bietet der ACV vor dem Stadion ein frei zugängliches Mitmachprogramm für Kinder, Familien und Fußballfans an. So können Besucher zum Beispiel ihre Reflexe an einer digitalen Reaktionswand testen, auf einer Carrera-Bahn selbst in die Pedale treten und das ACV Maskottchen, den ACPfau, treffen. Für Kinder gibt es außerdem die kostenfreie ACV Verkehrsfibel (https://www.acv.de/schulweg-champions). Auch im Stadion ist der ACV präsent, insbesondere im Familienblock, wo die Verkehrsfibel ebenfalls verteilt wird.Dass der ACV den Mobilitätsspieltag besonders auf Kinder und Familien ausrichtet, ist kein Zufall. Bereits seit zwei Jahren engagiert sich der Automobilclub als einer der Hauptsponsoren der Jugendabteilung von Alemannia Aachen und unterstützt damit die Nachwuchsförderung des Traditionsvereins. Die Kooperation geht jedoch über den Sport hinaus: Als einer der führenden Automobilclubs Deutschlands setzt sich der ACV seit vielen Jahren für mehr Sicherheit im Straßenverkehr ein, insbesondere für Kinder. Von diesem Engagement profitieren auch die Nachwuchsspieler der Alemannia, etwa durch die ACV Verkehrsfibel, die unter anderem im Rahmen von Feriencamps vom ACV verteilt und vorgestellt wird.Das Lernheft richtet sich an Kinder im Alter von fünf bis acht Jahren und vermittelt wichtige Verkehrsregeln auf spielerische Weise. Gleichzeitig bietet es Eltern und Bezugspersonen praktische Tipps, um die Verkehrskompetenz von Kindern frühzeitig zu fördern. Beim Aktionsspieltag erhalten auch die jüngsten Alemannia-Fans die Möglichkeit, sich altersgerecht mit sicherer Mobilität auseinanderzusetzen und ein Lernheft mit nach Hause zu nehmen."Wir freuen uns, gemeinsam mit unserem Partner Alemannia Aachen an diesem besonderen Aktionsspieltag mehr Sichtbarkeit für das Thema Kindersicherheit im Straßenverkehr zu schaffen. Darüber hinaus bringen wir verschiedene interaktive Mitmachaktionen mit, die Mobilität erlebbar machen und Spaß für die ganze Familie bieten. Die Aktion zeigt erneut, dass unser Engagement bei der Alemannia weit über klassisches Sponsoring hinausgeht. Unser Ziel ist es, nicht nur den Sport zu fördern, sondern auch junge Menschen für sichere Mobilität zu sensibilisieren", sagt Holger Küster, Geschäftsführer des ACV.Pressekontakt:Philipp MatheyPressesprecherAn der Wachsfabrik 550996 KölnTelefon: +49 2236 94 98 104E-Mail: mathey@acv.dewww.acv.deOriginal-Content von: ACV Automobil-Club Verkehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116025/6274405