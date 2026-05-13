DAX Prognose für Mittwoch, 13.05.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.155 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index lief bis zum Mittag in einer Box seitwärts. Bis dahin wurden Erholungen, die sich eingestellt haben, abverkauft, Rücksetzer wurden direkt wieder zurückgekauft. Ab Mittag stellte sich Schwäche ein. Der DAX setzte sukzessive zurück und formatiert knapp über der 23.900 Punkte-Marke das Tagestief. Zum Xetra Schluss wurde ein Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich zogen die Notierungen wieder an. Der DAX konnte sich bis zum Handelsschluss über die 24.000 Punkte-Marke zurückschieben. Der Index ging bei 24.044 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Key Takeaways

DAX aktuell stabil über 24.000 Punkten: Nach dem Rücksetzer bis knapp über 23.900 Punkte konnte sich der DAX zum Handelsschluss wieder über die wichtige 24.000 Punkte-Marke erholen. Kurzfristig bleibt der Bereich um 24.129 Punkte richtungsentscheidend.

Nach dem Rücksetzer bis knapp über 23.900 Punkte konnte sich der DAX zum Handelsschluss wieder über die wichtige 24.000 Punkte-Marke erholen. Kurzfristig bleibt der Bereich um 24.129 Punkte richtungsentscheidend. DAX Prognose mit Fokus auf SMA200: Für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung muss der DAX die Widerstandszone um die SMA200 bei aktuell 24.299 Punkten überwinden. Erst oberhalb von 24.480 Punkten würde sich das kurzfristige Chartbild wieder klar bullisch aufhellen.

Für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung muss der DAX die Widerstandszone um die SMA200 bei aktuell 24.299 Punkten überwinden. Erst oberhalb von 24.480 Punkten würde sich das kurzfristige Chartbild wieder klar bullisch aufhellen. Marktstimmung weiter optimistisch: Der Fear-and-Greed-Index notiert mit 67 Punkten weiterhin im Bereich "Greed". Das spricht kurzfristig für stabile Märkte, mahnt gleichzeitig aber zur Vorsicht vor möglichen technischen Rücksetzern.

Der DAX ist am Dienstag bei 24.155 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet und zeigte zunächst eine richtungslose Seitwärtsbewegung. Zwischenzeitliche Erholungen wurden konsequent abverkauft, während Rücksetzer schnell wieder gekauft wurden. Ab dem Mittag dominierte jedoch zunehmender Verkaufsdruck das Marktgeschehen.

Im weiteren Verlauf setzte der DAX sukzessive zurück und markierte knapp oberhalb der 23.900 Punkte-Marke sein Tagestief. Zum Xetra-Schluss wurde ein deutlicher Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich konnte sich der deutsche Leitindex jedoch wieder stabilisieren und über die wichtige Marke von 24.000 Punkten zurückschieben. Der Tagesschluss lag schließlich bei 24.044 Punkten.

DAX aktuell: Gewinner und Verlierer im Überblick

Per Xetra-Schluss notierten am 12.05.2026 lediglich 14 Aktien im Plus, während 26 Werte Verluste verzeichneten.

Stärkste DAX-Werte:

Bayer +4,48 %

Scout24 +3,60 %

Qiagen +3,57 %

Schwächste DAX-Werte:

Münchener Rück -5,87 %

Zalando -5,64 %

Siemens Energy -5,35 %...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.