Düsseldorf (ots) -Da Lebensmittelunternehmen mit Klimavolatilität, Beschaffungsdruck und sich ändernden Verbrauchererwartungen konfrontiert sind, nutzt Cargill künstliche Intelligenz und digitale Werkzeuge, um Entwicklungszyklen zu verkürzen und skalierbare Lebensmittellösungen schneller auf den Markt zu bringen.Cargill mag in Deutschland nicht weit verbreitet bekannt sein, doch seine Präsenz ist in fast jedem Haushalt zu spüren - von den Lebensmitteln, die Menschen essen, bis zu den Produkten, die sie täglich verwenden. Der globale Lebensmittel- und Agrarkonzern operiert über viele Bereiche des Lebensmittelsystems hinweg: Rohstoffe, Grundmaterialien, Formulierungsexpertise, Lieferketten und Technologien, die Lebensmittelherstellern helfen, Produkte auf den Markt zu bringen. Diese zentrale Rolle gibt Cargill einen einzigartigen Blickwinkel, um einige der drängendsten Lebensmittelherausforderungen der Welt anzugehen - und das Unternehmen wendet sich der KI zu, um schneller von Verbrauchereinblicken zu skalierbaren Lösungen zu gelangen.KI kann Lebensmittelunternehmen helfen, Annahmen früher zu testen, Entwicklungsrisiken zu reduzieren und Produkte zu entwerfen, die widerstandsfähiger gegen sich ändernde Verbraucher-, Kosten- und Lieferkettendruck sind. In einem Markt, der von hohen Erwartungen bezüglich Qualität, Sicherheit, Transparenz und Wert geprägt ist, verbindet diese Art von Innovation fortschrittliche Technologie mit alltäglichen Fragen darüber, was Menschen kaufen und essen.Von der Erkenntnis zur SkalierungDie Anwendung von KI über die gesamte Innovationskette bedeutet, digitale und datengesteuerte Werkzeuge durchgehend einzubetten - von frühen Verbrauchereinblicken und Konzeptentwicklung über Formulierung, Hochfahren und operative Ausführung. Statt KI als eine Serie von isolierten Pilotprojekten zu behandeln, liegt der Fokus darauf, sie in die tägliche Innovationspraxis zu integrieren.Eine der klarsten Anwendungen ist die Produktentwicklung. Durch Cargills Heartbeat Sensory Intelligence Program werden großmaßstäbliche Verbraucherdaten, Expertensensorik-Panels und Formulierungsmodelle kombiniert, um vorherzusagen, wie Produkte wahrscheinlich vor ihrer Markteinführung abschneiden werden. Dies hilft R&D-Teams, Entwicklungspfade früher einzugrenzen, die Anzahl erforderlicher physischer Tests zu reduzieren und sich auf Innovationen zu konzentrieren, die Erwartungen hinsichtlich Geschmacks, Textur und Vertrautheit erfüllen.Diese KI-gestützten Werkzeuge helfen technischen Teams auch, Rezeptszenarien zu modellieren, Wechselwirkungen zwischen Zutaten zu analysieren und vielversprechende Entwicklungspfade bereits früher im Prozess zu priorisieren.Der Mehrwert kommt davon, KI zur Unterstützung von Fachkompetenz zu nutzen. Wir erkennen an, dass Vertrauen zählt, besonders bei Lebensmitteln. Deshalb sehen wir KI als ein Werkzeug, das neben unseren Experten operiert, nicht als deren Ersatz. Menschliche Expertise bleibt wesentlich dafür, sicherzustellen, dass die Lösungen, die wir entwickeln, echte Verbraucherbedürfnisse und Erwartungen erfüllen.KI hat das Potenzial, die Art, wie Innovation in der Lebensmittelindustrie stattfindet, grundlegend umzugestalten, aber nur wenn sie vollständig in die Unternehmensabläufe integriert ist. Geschwindigkeit ergibt sich aus besserer Auswahl, stärkeren Datengrundlagen und engerer Zusammenarbeit zwischen Kunden und technischen Experten.Für Florian Schattenmann, Cargills Chief Technology Officer, besteht die Rolle der Technologie darin, das Innovationssystem zu verbessern, statt einfach mehr Ideen zu generieren. "Wenn KI nur mehr Ideen ins System bringt, kann sie einfach nur den Engpass verschieben", sagt er. "Das Ziel ist mehr Auswirkung und skalierbare Produkte, statt mehr Konzepte, die auf experimentelle Validierung warten."Diese Unterscheidung ist wichtig. Lebensmittelinnovation wird gleichzeitig von mehreren Drücken geprägt: operative Unsicherheit, Beschaffungsdruck, Preisinstabilität und sich verschiebende Verbrauchererwartungen. Verbraucher balancieren zunehmend Erschwinglichkeit, Transparenz, Ernährung, Komfort und Genuss bei ihren Entscheidungen. Für Lebensmittelhersteller, die anspruchsvolle europäische Verbraucher bedienen, erfordert diese Kombination schnelleres Lernen, stärkere Daten und diszipliniertere Produktentwicklung.Wo KI einen Unterschied machtDie stärkste Auswirkung von KI in der Lebensmittelinnovation zeigt sich dort, wo Komplexität, Unsicherheit und Skalierung zusammentreffen. Bei der Prozessentwicklung und Herstellung unterstützen digitale Werkzeuge schnelleres Hochfahren und zuverlässigere Produktion. KI-gestützte Inspektionen, Simulationen und Datenanalysen ermöglichen Teams, Risiken früher zu erkennen, Prozesse zu optimieren und vom Pilotprojekt zur industriellen Skalierung mit größerem Vertrauen überzugehen.In Cargills Multi-Seed-Anlage in Amsterdam bietet KI-gestützte autonome Inspektionen mit dem Boston Dynamics Spot-Roboter ein konkretes Beispiel dafür, wie digitale Werkzeuge sich in operative Widerstandsfähigkeit übersetzen. Spot führt etwa 10.000 Inspektionen pro Woche durch und nutzt thermische, akustische und visuelle Sensoren, um frühe Anzeichen von Gerätefehlern, Produktlecks oder Sicherheitsrisiken zu erkennen.Dieses Maß an kontinuierlicher Überwachung geht über das hinaus, was manuelle Inspektionen erreichen können. In einem Fall identifizierte Spot ein Dekanter, das über sichere Grenzen hinaus operierte, was Teams ermöglichte, einzugreifen, bevor es zu Ausfällen kam, und ungeplante Ausfallzeiten zu vermeiden. In einem anderen Fall erkannte es abnormale Temperaturschwankungen in Lagern, was eine Wartung auslöste, die Geräteschäden und Produktionsstörungen verhinderte.Durch den Wechsel von reaktiver Wartung zu prädiktiver Intervention helfen diese Systeme, ungeplante Stopps zu reduzieren, die Gerätezuverlässigkeit zu verbessern und eine konsistentere Produktion zu gewährleisten. Für Lebensmittelhersteller hat das direkte Auswirkungen auf die Lebensmittelsicherheit: stabilere Abläufe bedeuten weniger Störungen, weniger Abfall und einen zuverlässigeren Fluss von Lebensmittelzutaten in die Lieferkette in einer Zeit, in der die Volatilität zunimmt.Innovation durch PartnerschaftenZusammenarbeit ist grundlegend für die Beschleunigung von Innovation. Cargill arbeitet über ein breites Ökosystem von Start-ups, Technologieunternehmen, akademischen Institutionen und Forschungspartnern hinweg, wobei das Unternehmen anerkennt, dass keine einzelne Organisation mit der erforderlichen Geschwindigkeit allein innovieren kann. Diese Partnerschaften ermöglichen es dem Unternehmen, unternehmerische Agilität und wissenschaftliche Erkenntnisse mit industrieller Skalierungsexecution zu kombinieren.Ein Beispiel ist NextCoa, eine Schokoladenalternative entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Lebensmitteltechnologieunternehmen Voyage Foods. Voyage Foods bringt Technologie mit, die alternative Zutaten in kakaoähnliche Aromen und Texturen umwandelt, während Cargill prädiktive Wissenschaft, Formulierungsexpertise und praktische Anwendungserfahrung beiträgt, um diese Konzepte in industriell skalierbare Lösungen umzuwandeln.Die Zusammenarbeit verdeutlicht eine breitere Herausforderung für die Lebensmittelindustrie: vielversprechende Technologien von der Konzeption in die kommerzielle Realität zu überführen. Für Hersteller ist der Test, ob alternative Zutaten Erwartungen hinsichtlich Geschmacks, Textur, Erschwinglichkeit, Zuverlässigkeit und Herstellungsleistung in großem Maßstab erfüllen können.NextCoa kann Herstellern helfen, das wachsende Interesse an Zutatendiversifizierung, Lieferketten Resilienz und Umweltleistung zu adressieren. Nach Unternehmens-Lebenszyklusanalyse-Daten bietet NextCoa bis zu 67% niedrigeren Kohlenstoff-Fußabdruck, 93% weniger landbezogene Auswirkungen und 99% niedrigere Wassernutzung im Vergleich zu Schokolade.Digitale Werkzeuge und KI-gestützte Modellierung helfen Teams, Verbraucherakzeptanz zu bewerten und Leistung früher zu optimieren als traditionelle Trial-and-Error-Entwicklungsansätze.Die gleiche Disziplin gilt für aufkommende Trends. Für Schattenmann ist es eine der schwierigsten Aufgaben, vorübergehende Modetrends von bedeutungsvollen Trends zu unterscheiden. Die Antwort ist, einem Trend nahe zu bleiben, ihn mit Partnern zu testen oder durch relevante Start-up-Investitionen, und zu verstehen, ob er in großem Maßstab haltbar werden kann.Verantwortungsvolle Innovation in großem MaßstabIn diesem Kontext geht es bei Geschwindigkeit weniger darum, zuerst auf den Markt zu kommen, sondern darum, schneller zu lernen, verantwortungsvoll zu skalieren und Risiken in einem zunehmend komplexen System zu reduzieren. KI und digitale Werkzeuge helfen, Zeitleisten zu komprimieren, Unsicherheit zu reduzieren und Teams zu ermöglichen, Annahmen früher zu testen, was wesentlich ist, wenn Innovation sowohl Leistung als auch Widerstandsfähigkeit liefern muss.Der größere Test ist, ob Innovation beschleunigt und skaliert werden kann, während Vertrauen, Sicherheit und langfristige Auswirkung bewahrt werden. Das bedeutet, KI und digitale Werkzeuge in alltägliche Abläufe einzubetten, von Verbrauchereinblicken bis zu Fabrikböden, während die Governance durch Cargills Responsible AI Program aufrechterhalten wird.Schattenmann sieht KI auch als Gelegenheit statt als Bedrohung. "Für mich ist KI eine Gelegenheit, die grundlegend verändern wird, wie wir Geschäfte machen", sagt er. "Gleichzeitig hängt Cargills Position in der Lieferkette und unsere Beziehungen zu Kunden und Landwirten noch immer von der Expertise unserer Mitarbeiter ab. Diese menschlichen Verbindungen bleiben unglaublich wertvoll und schwer zu replizieren."Durch das Agieren als Verbindung zwischen Start-ups, Wissenschaftlern, Kunden und Lieferketten hilft Cargill, vielversprechende Ideen in Lösungen zu übersetzen, die in großem Maßstab funktionieren können. Seine Rolle ist oft hinter den Kulissen, doch zunehmend wichtig, wenn Lebensmittelhersteller Partner suchen, die Verbrauchereinblick, Lebensmittelwissenschaft, digitale Werkzeuge und industrielle Ausführung kombinieren können.Verantwortungsvoll eingesetzt, kann KI Cargill und seinen Kunden helfen, schneller zu lernen, Entwicklungsrisiken zu reduzieren und widerstandsfähigere, erschwinglichere und nachhaltigere Lebensmittellösungen auf den Markt zu bringen.Pressekontakt:Ketchum GmbHAline Simicaline.simic@omc.com+49 172 611 24 62Original-Content von: Cargill, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170543/6274424