Brenntag hat im ersten Quartal schwache Ergebnisse geliefert, die mit der schwachen Nachfrage im Chemiesektor übereinstimmen. Die Umsätze und das EBITDA standen unter Druck, während der operative Bruttogewinn widerstandsfähiger war, da Preisgestaltung, Produktmix und eine Verknappung der Lieferkette gegen Ende des Quartals teilweise schwächere Volumina ausglichen. Die Spezialitäten hielten sich besser als die Essentials, unterstützt durch Kostenkontrolle und Verbesserungen im Bereich Materialwissenschaften, während die Essentials in Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum weiterhin unter Druck standen, trotz eines besseren Preistrends seit Mitte März, der voraussichtlich anhalten wird. Die Cash Conversion war schwach aufgrund eines niedrigeren operativen Beitrags und Abflüssen aus dem Working Capital. Insgesamt verstärkt der Bericht die Auffassung, dass die Gewinnuntergrenze von Brenntag relativ widerstandsfähig bleibt, jedoch hängt das Potenzial für eine nachhaltige Neubewertung wahrscheinlich weiterhin von klareren Anzeichen einer Erholung der zugrunde liegenden Volumina ab, anstatt nur von einer Unterstützung der Margen durch temporäre Volatilität in der Lieferkette. Wir bestätigen unsere HOLD-Empfehlung mit unverändertem Kursziel 60.00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/brenntag-se
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