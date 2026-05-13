NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ottobock angesichts der Übernahme von Blatchford Norway mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Damit baue der Prothesenhersteller sein internationales Netzwerk zur Patientenversorgung weiter aus, schrieb Henrik Paganetty am Mittwoch. In Norwegen habe das Unternehmen bislang kein eigenes Standbein gehabt. Damit werde also in Europa eine Lücke geschlossen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 03:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 03:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000BCK2223
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