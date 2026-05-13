© Foto: Jakub Porzycki - NurPhotoBeim Vision Fund meldet die Softbank einen Gewinnsprung von 46 Milliarden US-Dollar. Auslöser ist eine gewaltige OpenAI-Wette - doch genau darin liegt auch das Risiko. Die Quartalszahlen können sich indes sehen lassen. Der japanische Technologiekonzern hat im vierten Geschäftsquartal einen Nettogewinn von 1,83 Billionen Yen (umgerechnet: 11,6 Milliarden US-Dollar) erzielt und damit die durchschnittliche Analystenerwartung von 295,2 Milliarden Yen deutlich übertroffen. Dieser starke Ergebnissprung stärkt SoftBanks Zuversicht, noch stärker auf den ChatGPT-Entwickler zu setzen. Ausschlaggebend hierfür waren Bewertungsgewinne von 25 Milliarden US-Dollar auf die OpenAI-Beteiligung. Diese Gewinne …Den vollständigen Artikel lesen
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