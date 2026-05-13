Der Hauspreis-Index EPX des Europace Finanzierungsmarktplatzes zeigt im April 2026 eine deutliche Dynamik im Neubau. So haben die Preise für neue Ein- und Zweifamilienhäuser um 0,99% zugelegt, was den stärksten monatlichen Zuwachs aller Segmente bedeutet. Die Transaktionsplattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite Europace hat neue Daten des Hauspreis-Index EPX veröffentlicht. Der Index basiert auf tatsächlichen Immobilienfinanzierungs-Transaktionsdaten des Europace ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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