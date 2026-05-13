Bei der Global Gruppe aus Köln tut sich derzeit viel. Wurde kürzlich noch die Refinanzierung der bestehenden Kreditlinien abgeschlossen, verkündet der Industriemakler nun personelle Änderungen sowie die Übernahme der Nürnberger ACCURA Gruppe, Spezialmakler für Wohnmobile. Die Global Gruppe hat diverse personelle Änderungen bekannt gegeben. Im Bereich Sales findet ein Wechsel statt: Manuel Voss, bisher Chief Sales Officer (CSO) der Global Gruppe, verlässt die operative Geschäftsführung auf eigenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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