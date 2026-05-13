Dax im Plus - Unternehmenszahlen überlagern geopolitische Sorgen

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte fester. Der Dax startet mit moderaten Aufschlägen in den Handel, während auch der Euro Stoxx 50 zulegen kann. An den US-Märkten deuten die vorbörslichen Indikationen auf ein uneinheitliches Bild hin: Während der Dow Jones kaum verändert erwartet wird, signalisieren S&P 500 und insbesondere die Technologiewerte im Nasdaq-Umfeld weitere Gewinne. In Asien setzte der Nikkei 225 seine Aufwärtsbewegung fort und schloss deutlich im Plus.
Makroökonomischer Überblick
Makroökonomisch steht damit heute vor allem die geopolitische Großwetterlage im Fokus. Marktteilnehmer hoffen auf Signale zur Stabilisierung der Handelsbeziehungen zwischen Washington und Peking. Gleichzeitig bleibt der Nahostkonflikt ein Belastungsfaktor für Energiepreise und Inflationserwartungen. Ergänzt wird das Bild durch eine wahre Flut an Quartalszahlen aus dem Dax, MDax und SDax, die für erhöhte Dynamik im frühen Handel sorgen dürfte.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Im Mittelpunkt bei den Einzelwerten steht Merck. Die Aktie legt am Morgen kräftig zu, nachdem der Pharma- und Spezialchemiekonzern trotz negativer Währungseffekte operativ besser abgeschnitten hat als erwartet. Besonders positiv wurde aufgenommen, dass der neue Konzernchef Kai Beckmann die Jahresprognose anhob.
Auch Siemens zählt zu den gefragtesten Werten des Tages. Der Technologiekonzern profitierte im zweiten Quartal von der anhaltend hohen Nachfrage rund um KI-Rechenzentren sowie einem robusten Softwaregeschäft. Vor allem der überraschend starke Auftragseingang sorgt für Rückenwind.
Bei der Deutschen Telekom honorieren Anleger derweil die starke Entwicklung der US-Tochter T-Mobile US. Der Bonner Konzern hob infolge des dynamischen Wachstums seinen Gewinnausblick leicht an und unterstreicht damit die defensive Stärke des Titels in einem weiterhin nervösen Marktumfeld.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Silber
|Bull
|UN5XQ4
|8,97
|77,016159 USD
|8,42
|Open End
|DAX
|Bull
|UN6LJ7
|13,81
|22788,191832 Punkte
|17,27
|Open End
|DAX
|Bear
|UG2LER
|15,09
|25588,373052 Punkte
|16,15
|Open End
|Infineon technologies AG
|Bull
|UN1TFM
|25,29
|35,513968 EUR
|2,43
|Open End
|DAX
|Bear
|UG60FA
|33,25
|27462,645894 Punkte
|7,13
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.05.2026; 10:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Barrick Mining Corp.
|Call
|UN06AN
|0,85
|65,00 USD
|7,24
|16.09.2026
|DAX
|Put
|UG7GLZ
|4,45
|22000,00 Punkte
|11,61
|18.09.2026
|Siemens AG
|Call
|UG9ZCW
|0,83
|300,00 EUR
|8,63
|16.09.2026
|Orange S.A.
|Call
|UN4RH4
|0,47
|21,00 EUR
|9,66
|16.12.2026
|DAX
|Call
|UG7GJN
|2,24
|27000,00 Punkte
|18,95
|18.09.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.05.2026; 10:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Rheinmetall AG
|Long
|UN1XZX
|1,01
|921,972059 EUR
|5
|Open End
|RWE AG
|Long
|UN48G0
|4,72
|53,377609 EUR
|12
|Open End
|XPeng Inc.
|Long
|UN43JE
|3,61
|12,928 USD
|5
|Open End
|RWE AG
|Long
|HC15ZA
|13,17
|38,821819 EUR
|3
|Open End
|Henkel AG & Co. KGaA
|Long
|UG3X1W
|3,81
|47,454506 EUR
|4
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.05.2026; 10:30 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen