DJ PTA-News: Biogena Group Invest AG: MÖGLICHE STRUKTURMASSNAHMEN INNERHHALB DER BIOGENA GROUP

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Biogena Group Invest AG: MÖGLICHE STRUKTURMASSNAHMEN INNERHHALB DER BIOGENA GROUP

Salzburg (pta000/13.05.2026/11:02 UTC+2)

Salzburg, 13.05.2026 - Die Biogena Group Invest AG (ISIN: ATBIOGENA005) wurde darüber informiert, dass die Biogena Good Vibes AG derzeit prüft, im Juni 2026 eine Kapitalerhöhung durch Ausgabe neuer Aktien durchzuführen.

Die Biogena Good Vibes AG ist derzeit nicht börsegelistet. Nach den der Biogena Group Invest AG vorliegenden Information sollen die aus einer allfälligen Kapitalerhöhung zufließenden Emissionserlöse zur Finanzierung des weiteren Wachstums der BIOGENA GROUP verwendet werden. Nach Durchführung einer allfälligen Kapitalerhöhung beabsichtigt die Biogena Good Vibes AG nach derzeitigem Informationsstand, vorbehaltlich der Erfüllung sämtlicher rechtlicher, regulatorischer und börseseitiger Voraussetzungen, eine Einbeziehung ihrer Aktien in den direct market plus der Wiener Börse anzustreben.

Die Biogena Group Invest AG prüft derzeit nach einer solchen Einbeziehung eine Verschmelzung der Biogena Good Vibes AG mit der Biogena Group Invest AG. Eine solche mögliche Verschmelzung steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen gesellschaftsrechtlichen Beschlüsse, Bewertungen, Prüfungen, Zustimmungen und Genehmigungen sowie der finalen rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Strukturierung.

Die Biogena Group Invest AG weist ausdrücklich darauf hin, dass derzeit weder eine verbindliche Entscheidung über die Durchführung einer solchen Verschmelzung noch über deren konkrete Bedingungen, Zeitpunkt und ein etwaiges Umtauschverhältnis getroffen wurde. Aus Sicht der Biogena Group Invest AG könnte eine solche Struktur, sofern sie umgesetzt wird, dazu dienen, die Biogena Good Vibes AG als zentrale kapitalmarktnähere Holdinggesellschaft der BIOGENA GROUP weiterzuentwickeln und die bestehende Beteiligungsstruktur der Biogena Group Invest AG gegebenenfalls in eine größere, operativ breiter aufgestellte Gruppengesellschaft zu überführen.

Über die BIOGENA GROUP: Die Biogena Group ist eine operativ tätige Unternehmensgruppe im Bereich Mikronährstoffpräparate, an der die Biogena Group Invest AG beteiligt ist. Die Geschäftstätigkeit der Biogena Group ist die Entwicklung und der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen im Bereich Gesundheit und Ernährung. Schwerpunkte liegen insbesondere auf den Bereichen Eisen-, Mineralstoff- und Osteoporose-Produktinnovationen sowie neuen integrierten Lösungen im Bereich betriebliche Gesundheitsförderung. Die Biogena Group ist in ihrem Segment Markführer in Österreich und exportiert in über 70 Länder weltweit.

Wichtiger Hinweis: Diese Ad-hoc Mitteilung/Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen und Plandarstellungen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Biogena Group Invest AG beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse, der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der Marktentwicklung und der sich veränderten Wettbewerbssituation gehören. Die Biogena Group Invest AG übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung mit den in dieser Ad-hoc Mitteilung/ Pressemitteilung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.

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Aussender: Biogena Group Invest AG Strubergasse 24 5020 Salzburg Österreich Ansprechpartner: Stefan Klinglmair E-Mail: investor-relations@biogena.com Website: www.biogena-investors-club.com ISIN(s): ATBIOGENA005 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Vienna MTF - direct market plus)

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May 13, 2026 05:02 ET (09:02 GMT)