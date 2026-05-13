Neuss (ots) -Der Muttertag ist ein schöner Anlass, Wertschätzung zu zeigen und den Alltag ein Stück komfortabler zu gestalten. Intelligente Haushaltsgeräte, die Reinigungsaufgaben effizient und zeitsparend übernehmen, schaffen mehr Freiraum für die wichtigen Momente mit Familie und Freunden. Aufgrund der großen Nachfrage verlängert Tineco seine Muttertags-Aktion bis einschließlich Sonntag, den 17. Mai 2026.Ob innovative Nass- und Trockensauger oder leistungsstarke kabellose Staubsauger - Tineco kombiniert modernste Technologie, hohen Bedienkomfort und attraktive Preisvorteile.FLOOR ONE S9 ScientistAls erstes Flaggschiff der im April neu eingeführten FLOOR ONE Scientist-Serie bringt der FLOOR ONE S9 Scientist (https://www.amazon.de/dp/B0GS21R7K9) modernste Reinigungstechnologie in den Haushalt. HydroBurst Reinigung löst selbst hartnäckige Verschmutzungen besonders effektiv, während der StreakFree-Abstreifer überschüssiges Wasser automatisch entfernt und für streifenfreie, schnell trocknende Böden sorgt.- UVP: 799 EUR- Aktionspreis: 749 EUR- Ersparnis: 6 %FLOOR ONE S9 ArtistDer FLOOR ONE S9 Artist verbindet elegantes Design mit innovativer Technologie. Dank seines ultra-schlanken Designs von nur 12,85 cm und der 180°-Lay-Flat-Funktion reinigt er mühelos auch unter niedrigen Möbeln. Das FlashDry-Selbstreinigungssystem reinigt mit erhitztem Frischwasser vom Rohr bis zur Bürstenwalze und trocknet anschließend mit 85 °C heißer Luft, um die Bürstenwalze frisch zu halten und Geruchsbildung zu vermeiden.- UVP: 599 EUR- Aktionspreis: 499 EUR- Ersparnis: 17 %FLOOR ONE S7 Stretch UltraDank seines flexiblen 180°-Designs reinigt der FLOOR ONE S7 Stretch Ultra (https://www.amazon.de/dp/B0DPPLWYGX) mühelos unter Sofas, Betten und Schränken. Die HyperStretch-Technologie sorgt für eine besonders flache Bauweise und ermöglicht eine gründliche Reinigung auch in schwer zugänglichen Bereichen.- UVP: 399 EUR- Aktionspreis: 339,99 EUR- Ersparnis: 15 %PURE ONE S70Der kabellose Staubsauger PURE ONE S70 (https://www.amazon.de/dp/B0F3JCTTY3) kombiniert starke Saugleistung mit intelligenter iLoop-Sensortechnologie, die Staub und Schmutz in Echtzeit erkennt und die Leistung automatisch anpasst. Das sorgt für effiziente Reinigung und eine optimierte Akkulaufzeit.- UVP: 499 EUR- Aktionspreis: 379,99 EUR- Ersparnis: 24 %Extra RabattcodeMit dem Gutscheincode TCMUTTER erhalten Käuferinnen und Käufer auf Amazon zusätzlich 6 % Rabatt auf den bereits reduzierten Aktionspreis.VerfügbarkeitAlle Angebote sind bis einschließlich 17. Mai 2026 auf Amazon.de verfügbar.Pressekontakt:silvia.shi@tineco.comOriginal-Content von: ECOVACS GLOBAL PTE. LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158602/6274470