Automatisierung, KI und Screening-Technologien verändern die Reproduktionsmedizin schon heute. Wie wird die Zukunft der künstlichen Befruchtung aussehen? Im Sommer vor 48 Jahren kam Louise Joy Brown als weltweit erstes Kind zur Welt, das mithilfe der In-vitro-Fertilisation (IVF) gezeugt wurde. Seitdem wurden Millionen weiterer IVF-Babys geboren. Und das ist zum Teil den technologischen Fortschritten zu verdanken, die die IVF sicherer und effektiver ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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