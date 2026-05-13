Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Iran-Konflikt ist ungelöst und die Lage in der Straße von Hormus undurchsichtig, so die Analysten der Helaba.Noch halte der Waffenstillstand, die Rhetorik der Konfliktparteien verschärfe sich aber. In diesem Zusammenhang sei auf den anstehenden Besuch von US-Präsident Trump in China verwiesen. Die USA würden China dazu auffordern, eine größere Rolle bei den Friedensverhandlungen zu spielen. Die Unsicherheit bleibe Marktteilnehmern wohl erhalten. Der Anstieg der US-Inflationsrate auf 3,8% sei etwas größer ausgefallen als erwartet, habe die Zinserwartungen aber nicht maßgeblich beeinflusst. Marktteilnehmer würden bis zum Ende dieses Jahres mehrheitlich davon ausgehen, dass die US-Notenbank am derzeitigen Leitzinsniveau festhalten werde. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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