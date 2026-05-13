Das neue Forschungsprojekt "RoB@t2Cell" von Umicore, Fraunhofer IPA und anderen Beteiligten will ein neues Verfahren zur sicheren Demontage und gezielten Entladung für das Recycling und die Wiederverwendung von Batteriezellen. Ziel ist es, dabei nur die Zellen komplett zu entladen, die für keine Second-Life-Anwendung geeignet sind. Eine große Herausforderung bei der Demontage und dem Recycling von Batteriesystemen ist die darin enthaltene Restspannung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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