© Foto: CFOTO - CFOTODie Aktie von Wolfspeed kennt derzeit nur eine Richtung: Kometenhaft nach oben. Die Rallye setzt sich auch am Mittwoch fort. Aber: Welches Kursziel ist gerechtfertigt?Wolfspeed steht wieder im Fokus der Anleger, die Aktie hat den Rallye-Modus eingelegt. Allein am Mittwochmorgen legten die Anteilsscheine in der Spitze um rund 40 Prozent zu. Die Ergebnisse des dritten Quartals 2026 in der letzten Woche hatten anhaltende Verluste bescheinigt, zugleich aber auch eine neu strukturierte Bilanz, neue Meilensteine bei Siliziumkarbid-Produkten, frische Führungskräfte sowie eine Umsatzprognose für das kommende Quartal aufgezeigt. Dieses Umfeld aus Restrukturierung und neuen Produktfortschritten geht …Den vollständigen Artikel lesen
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