Fulda (ots) -Livemusik am Abend, viele bekannte hr-Gesichter treffen, Kinder- und Familienangebote zum Mitmachen und Public Viewing der Fußball-WM-Spiele der Deutschen Nationalmannschaft, - so lässt sich das Programm im hr-Treff auf dem Hessentag 2026 in Fulda zusammenfassen. Der Hessentag findet vom 12. bis 21. Juni 2026 statt.Dialog mit dem hr-Team und Moderatorinnen und ModeratorenIm hr-Treff können alle Hessentagsbesucherinnen und -besucher erleben, wie Radio und Fernsehen gemacht wird, wie Redaktionssitzungen ablaufen, wie eine Greenscreen-Box funktioniert, wie Themen entstehen und recherchiert werden und auch, wer die Menschen hinter den Kulissen sind und wie sie arbeiten. Mitgebrachte Themen landen direkt bei den Redakteurinnen und Redakteuren und finden Platz in den hr-Programmen oder dem Themenspeicher der hessenschau. Dazu gibt es täglich wechselnd die Möglichkeit, hr-Stars, Moderatorinnen und Moderatoren, persönlich zu treffen, u.a. Tobi Kämmerer & Tanja Rösner, Tim Frühling, Claudia Schick, Thomas Ranft, Carmen Schmalfeldt, Jens Pflüger, Jens Kölker, Kate Menzyk, Andreas Hieke, Kristin Gesang und Marcel Wagner.Auf dem Hessentag in Fulda sind der Hessische Rundfunk und die Fuldaer Zeitung gute Nachbarn, denn der hr-Treff liegt direkt neben dem Stand der Zeitung an der Hessentagsstraße. Die beiden Medienunternehmen haben sich gemeinsam zum Ziel gesetzt, den Hessentag dafür zu nutzen, mit den Besucherinnen und Besuchern in einen Austausch über regionale und überregionale Themen zu kommen. Auch bei Veranstaltungen, Gesprächsrunden und bei den beiden Public Viewings freuen sich beide Medienhäuser gemeinsam auf Gäste.Abwechslungsreiches Musikprogramm am AbendJeden Abend ab 20 Uhr gibt es abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm im hr-Treff mit unterschiedlichen musikalischen Ausrichtungen. Mit der Familie Hossa (Schlager) aus Mittelhessen, Pfund (Rock) aus Darmstadt, The 8Ts (80er Hits) aus der Region Wetzlar und CNO (Partyband) aus Frankfurt bringt der hr die besten Coverbands aus Hessen nach Fulda. Ein Highlight bieten Ed & Taylor, die nicht nur optisch, sondern auch musikalisch die Weltstars Ed Sheeran und Taylor Swift auf die Bühne im hr-Treff bringen werden, außerdem sorgt die Tribute-Band Shiver für eine außergewöhnliche Coldplay-Konzertstimmung. Richtige Weltstars werden am ersten Samstag (13.6.) für Stimmung im hr-Treff sorgen: Die Hermes House Band aus den Niederlanden. Ein weiterer Topstar aus den aktuellen Charts wird zudem am Eröffnungs-Freitag ein Überraschungskonzert geben. Um welchen Künstler es sich handelt, wird hr3 am 1. Juni bekannt geben.Public Viewing der deutschen WM-GruppenspieleAm 14. und 20. Juni finden die ersten beiden Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft statt. Am 14.6. treffen die Deutschen auf Curaçao, am 20.6 heißt der Gegner Elfenbeinküste. Der hr überträgt beide Spiele live im Rahmen eines Public Viewings auf dem Hessentag, für Stimmung sorgen hr3-DJs sowie Partygarant Peter Wackel.Das Abendprogramm im hr-Treff im ÜberblickSa, 13.6. Hermes House BandSo, 14.6. Public Viewing (Deutschland - Curacao) anschl. hr3 Discoparty mit Gunnar TöpferMo, 15.6. Ed & Taylor (Tributeshow zu Ed Sheeran und Taylor Swift)Di, 16.6. Familie Hossa (Schlager-Coverband)Mi, 17.6. Pfund (rockige Coverband)Do, 18.6. Shiver (Coldplay-Tribute-Band)Fr, 19.6. The 8Ts (80er Coverband)Sa, 20.6. Peter Wackel anschl. Public Viewing (Deutschland - Elfenbeinküste)So, 21.6. CNO (Cover-Partyband)Umfangreiches Angebot für Kinder und FamilienAn beiden Hessentagswochenenden stehen tagsüber Angebote für Kinder und Familien im Mittelpunkt. Bei den Auftritten vom König der Kinderdisco Volker Rosin und Kinder-Pop-Musik-Star Nilsen können die Kinder am ersten Wochenende genauso mittanzen und mitsingen wie beim KiKA Tanzalarm mit KiKA-Moderatorin Singa Gätgens. Außerdem werden stündlich Walking Acts wie Biene Maja, Bernd das Brot, KiKAninchen, die Schlümpfe, Peppa und Schorsch, Chase und Skye oder Tom und Jerry über das Gelände laufen und für Fotos bereitstehen. Am zweiten Wochenende kommen dann die KiKA-Stars "Checker Julian" (20.6.) und Anna von "Anna und die wilden Tiere" (20. und 21.6) auf den Hessentag, um einen Einblick ihren Fernseh-Alltag zu geben und für Fotos und Autogramme zur Verfügung zu stehen. Für die Mitmach-Tanz-Party steht dann am 21.6.die Donikkl Crew bereit. An jedem Wochentag bietet der hr für alle Grundschulen aus der Region Fulda die Aktion "Reporter Kids" an, hierbei können sich Klassen über die jeweiligen Schulen anmelden, um an diesem dreistündigen, interaktiven Medienbildungsangebot des Hessischen Rundfunks teilzunehmen und selbst als kleine Radioreporterinnen und Reporter im hr-Treff aktiv werden.Liveübertragung HessentagsfestzugHöhepunkt und Abschluss zugleich ist traditionell der Hessentagsfestzug. Der hr überträgt ihn am Sonntag, 21. Juni, von 13.30 Uhr an live im hr-fernsehen, auf hessenschau.de und in der ARD Mediathek. Es kommentieren Manon Baehr und hr1-Morningman Tim Frühling.Zur hr-PresseseitePressekontakt:PressereferentChristian BenderTel.: 069 155 2290E-Mail: christian.bender@hr.deHERAUSGEBERHessischer RundfunkKommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6274492