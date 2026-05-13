Nein, dafür müssen Sie keine der kleinen Figuren auf eine Toniebox stellen, um es zu hören. Es langt, wenn Sie den Tönen des Finanzmarktes lauschen: Hohes Wachstum gab es zu Beginn des Jahres vor allem dank einer hohen Nachfrage nach der Toniebox 2. Der Umsatz kletterte im ersten Quartal um 29 % auf fast 126 Mio. Euro nach oben. Bereinigt um die Folgen des starken Euro betrug das Wachstum 35 %. Angaben zum Gewinn im ersten Quartal gab es keine - die Prognose für 2026 wurde aber bestätigt.
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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