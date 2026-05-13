Toronto, Ontario, 13. Mai 2026 / IRW-Press / Mayfair Gold Corp. ("Mayfair", "Mayfair Gold" oder das "Unternehmen") (TSXV: MFG, NYSE American: MINE) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mayfair-gold-corp/ - freut sich, die Ernennung von Adree DeLazzer, P.Geo, zur Vice President, Exploration des Unternehmens und von Jean François Métail zum Vice President Mineral Resource Management bekannt zu geben.

Frau DeLazzer ist eine professionelle Geologin mit 20 Jahren Erfahrung in der Mineralexploration und der Geologie von Bergbaustandorten in ganz Kanada, einschließlich umfangreicher Arbeiten an Goldsystemen im Abitibi-Grünsteingürtel.

Zuletzt war Frau DeLazzer als Vice President, Exploration bei Northern Superior Resources Inc. tätig, wo sie die Explorationsstrategie des Unternehmens für ein großes, regional ausdehnendes Landgebiet leitete und die Weiterentwicklung eines Portfolios mit mehreren Vermögenswerten im Chibougamau Gold Camp beaufsichtigte. Während ihrer Amtszeit leitete sie Explorationsprogramme im Wert von mehreren Millionen Dollar und war maßgeblich an der Umsetzung einer Konsolidierungsstrategie auf Camp-Ebene beteiligt, einschließlich des Erwerbs und der Integration wichtiger Liegenschaften. Sie trug zur technischen Berichterstattung, strategischen Planung und zu Unternehmensentwicklungsinitiativen bei und unterstützte damit das Wachstum des Unternehmens sowie dessen spätere Übernahme durch die IAMGOLD Corporation.

Zu Beginn ihrer Karriere hatte Frau DeLazzer leitende technische Positionen bei Kirkland Lake Gold Ltd. und Detour Gold Corporation inne. Sie leitete Explorationsprogramme in der Detour Lake Mine, der heute größten Goldmine Kanadas, und trug so zu einer bedeutenden Ressourcenerweiterung bei sowie als Teil des 58N-Entdeckungsteams. Frau DeLazzer wird die Explorationsaktivitäten auf dem erweiterten Landpaket von Mayfair leiten, einschließlich der Weiterentwicklung des South Block und der kürzlich erworbenen Plato-Liegenschaften, durch die sich die Landfläche des Unternehmens um mehr als 65 % vergrößert hat. Die Exploration wird sich auf die Definition und Priorisierung strukturell kontrollierter Goldziele entlang der Destor-Porcupine-Deformationszone sowie auf die Weiterentwicklung von Möglichkeiten in der Nähe der Mine konzentrieren, um das langfristige Wachstum des Fenn-Gib-Projekts zu unterstützen.

Drew Anwyll, P.Eng, CEO von Mayfair Gold, erklärte: "Wir freuen uns sehr, Adree im Mayfair-Team willkommen zu heißen. Sie bringt eine starke Kombination aus technischem Fachwissen und praktischer Erfahrung bei der Erschließung großräumiger Goldsysteme im Abitibi-Grünsteingürtel mit. Ihr Hintergrund in der Leitung von Explorationsprogrammen, kombiniert mit ihrer Erfahrung in der Konsolidierung auf Camp-Ebene und der strategischen Entwicklung, wird wichtig sein, während wir das umfassendere Potenzial unseres Landpakets weiter evaluieren. Da sich das Fenn-Gib-Projekt in der Entwicklungsphase befindet, sind wir bestrebt, unsere Explorationspipeline für die Zukunft auszubauen."

Adree DeLazzer, Vizepräsidentin für Exploration bei Mayfair Gold, erklärte: "Ich freue mich sehr, in einer wichtigen Phase des Unternehmenswachstums zu Mayfair zu stoßen. Das Fenn-Gib-Projekt ist ein klar definiertes Projekt, und das umfassendere Landpaket bietet eine überzeugende Gelegenheit, weitere Ziele entlang der Destor-Porcupine-Deformationszone zu evaluieren. Ich freue mich darauf, mit dem Team vor Ort zusammenzuarbeiten, um die Explorationsprogramme voranzutreiben, die darauf ausgerichtet sind, strukturell kontrollierte hochgradige Goldziele auf dem gesamten Grundstück zu definieren und zu priorisieren."

Adree wird das Explorationsteam leiten und eng mit Jean François Métail zusammenarbeiten, der bei Mayfair die erweiterte Funktion des Vice President Mineral Resource Management für das Fenn-Gib-Projekt übernehmen wird.

Drew Anwyll, P.Eng, CEO, erklärt: "Jean François hat Mayfair zuvor in beratender Funktion unterstützt, und mit seinem Wechsel in diese neue Position wird er noch stärker in die gesamte geologische Ausrichtung des Projekts eingebunden sein. Da ich bereits zuvor mit JF zusammengearbeitet habe, habe ich vollstes Vertrauen in seine Fähigkeit, strategische Führung und geologische Aufsicht für das Fenn-Gib-Goldprojekt zu übernehmen und die Ressourcenmodellierung sowie die technische Risikominimierung zu unterstützen, während das Projekt die Entwicklungsphase durchläuft und in den Betrieb übergeht."

Herr Métail ist ein erfahrener Geowissenschaftler mit mehr als 30 Jahren weltweiter Erfahrung in den Bereichen Exploration, Ressourcenentwicklung, Reservestrategie und Produktionsabstimmung, einschließlich leitender technischer Positionen bei Barrick Gold und Detour Gold. Er bringt fundiertes Fachwissen in den Bereichen Ressourcenmodellierung, QA/QC-Systeme, Gehaltskontrolle und Reservenumwandlung mit, sowie eine langjährige Erfolgsbilanz bei der Unterstützung großer Goldbetriebe auf internationaler Ebene.

Jean François war 16 Jahre lang bei Barrick Gold tätig, wo er als Director of Geology and Reserve Strategy innerhalb der Unternehmensgruppe Operations Support fungierte. Zu seinen Aufgaben gehörten die Reservenverwaltung, die Umwandlung von Ressourcen in Reserven sowie die Etablierung von Best Practices für geologische Modellierung, Abstimmung und QA/QC im gesamten globalen Portfolio von Barrick. Zuletzt unterstützte er mit seiner Arbeit Betriebe und Projekte in Mexiko, Chile, Quebec und Ontario.

Vor seinem Eintritt bei Barrick arbeitete er als Explorationsgeologe bei Placer Dome und sammelte dort grundlegende Erfahrungen in der Exploration von Carlin-artigen Lagerstätten und Grünsteingürteln sowie in der Projektentwicklung im Frühstadium.

Von 2012 bis 2017 hatte Jean François leitende Führungspositionen bei Detour inne, darunter die des Vice President für Exploration und Mineralressourcenmanagement, wo er das Ressourcenwachstum, die geologische Interpretation und die technische Unterstützung für die Detour Lake Goldmine beaufsichtigte. Viele der von ihm eingeführten Systeme tragen noch heute zum Erfolg von Kanadas größtem Goldbetrieb bei.

Später war er als Präsident und leitender technischer Berater bei Blue Thunder Mining tätig und unterstützte die Explorationsstrategie sowie die Projektentwicklung in der Region Abitibi in Quebec.

Jean François hat einen B.Sc. der Université de Montréal (1991) und absolvierte ein Citation-Programm in Geostatistik an der University of Alberta, wodurch er seine technischen Grundlagen in den Bereichen Ressourcenschätzung und Modellierung vertiefte.

Über Mayfair Gold

Mayfair Gold ist ein kanadisches Goldunternehmen in der Entwicklungsphase, das sich auf die Weiterentwicklung des zu 100 % kontrollierten Fenn-Gib-Projekts in der Region Timmins im Norden Ontarios konzentriert. Die Vor-Machbarkeitsstudie von 2026 (die "PFS") skizziert das Potenzial, Fenn-Gib zu einem neuen kanadischen Goldproduzenten zu entwickeln, mit einem anfänglichen Entwicklungskapital von 450 Mio. CAD, einer Amortisationszeit von 2,7 Jahren im Basisszenario und einem kumulativen freien Cashflow von 896 Mio. USD in den ersten sechs Produktionsjahren, basierend auf einem Goldpreis von 3.100 USD/oz. Das Unternehmen treibt die Genehmigungsverfahren, die detaillierte technische Planung und die Einbindung der Interessengruppen voran, mit dem Ziel, 2028 mit dem Bau zu beginnen und 2030 die Produktion aufzunehmen.

Der Inhalt dieser Pressemitteilung wurde im Namen des Unternehmens geprüft und von Drew Anwyll, P.Eng., Chief Executive Officer von Mayfair, einem qualifizierten Sachverständigen gemäß NI 43-101, genehmigt.

Warnhinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze sowie zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden US-amerikanischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Informationen" bezeichnet). Die Verwendung der Begriffe "wird" und "erwartet" sowie ähnlicher Ausdrücke dient dazu, zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem der Bau und Betrieb des Fenn-Gib-Projekts, der Ausbau der Explorationspipeline des Unternehmens, das umfangreiche Landpaket des Unternehmens, das eine vielversprechende Gelegenheit zur Erkundung weiterer Ziele entlang der Destor-Porcupine-Deformationszone bietet, die Weiterführung von Explorationsprogrammen, die sich auf die Definition und Priorisierung strukturell kontrollierter hochgradiger Goldziele konzentrieren, sowie alle Angaben im Zusammenhang mit der vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS), einschließlich des erwarteten Baubeginns und Produktionsstarts. Obwohl Mayfair Gold der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, werden die Leser darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Das Unternehmen hat die zukunftsgerichteten Informationen auf seine aktuellen Erwartungen und Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse gestützt. Diese Informationen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen, einschließlich der Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, die im Jahresinformationsformular und im Formular 40-F des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr aufgeführt sind die unter den Profilen des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca bzw. auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind. Darüber hinaus beziehen sich die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und Mayfair übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Weder die TSX Venture Exchange ("TSXV") noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mayfairgold.ca oder wenden Sie sich mit Ihren Anfragen bitte an:

Drew Anwyll, P.Eng., CEO

Mayfair Gold Corp.

489 McDougall St.

Matheson, ON P0K 1N0, Kanada

+1 (855) 350-5600

info@mayfairgold.ca

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

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