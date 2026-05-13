CECONOMY hat im Q2/H1 2025/26 solide Ergebnisse geliefert und bestätigt damit das anhaltende operative Momentum trotz einer gedämpften Nachfrage in der DACH-Region. Die Umsätze im Q2 stiegen um 4,9% auf einer währungs- und portfoliobereinigten Basis, mit einem organischen Wachstum (LFL) von 4,8%. Das bereinigte EBIT verbesserte sich um 10 Mio. EUR auf 27 Mio. EUR. Im H1 stiegen die Umsätze um 4,0% auf bereinigte 13,1 Mrd. EUR, während das bereinigte EBIT um 14,2% auf 347 Mio. EUR zulegte und die Marge um 30 Basispunkte anstieg. Wachstumsbereiche trugen weiterhin zur Bruttomarge bei, während der Online-Anteil auf 28,5% anstieg. Die Prognose für das Geschäftsjahr wurde bestätigt. Die Transaktion mit JD.com wird vorangetrieben, obwohl der Abschluss nun für das H2-Kalenderjahr 2026 erwartet wird. 4,60 EUR pro Aktie bleibt der Bewertungsanker. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/ceconomy-ag
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