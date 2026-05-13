Köln (ots) -- Führende zentralamerikanische Bank mit Fokus auf nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen- Kredite für lokale Unternehmen: positiv für Entwicklung und EinkommenDie DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH baut ihr Engagement in Zentralamerika aus: Gemeinsam mit den europäischen Entwicklungsfinanzierern FMO (Niederlande) und Proparco (Frankreich) stellt sie Banco Industrial, S.A. de Guatemala (Banco Industrial) ein Darlehen in Höhe von 300 Mio. US-Dollar bereit. Die Finanzierung dient der Vergabe grüner Kredite an Unternehmen in Guatemala, etwa in den Sektoren erneuerbare Energien, umweltfreundliches Bauen und nachhaltiger Verkehr.Die DEG stellt dabei ein langfristiges Darlehen über 100 Mio. US-Dollar bereit. Weitere 100 Mio. US-Dollar kommen jeweils von FMO und Proparco. Die von der FMO koordinierte Transaktion wird im Rahmen der Friendship Facility der drei europäischen Entwicklungsfinanzierer getätigt."Wir freuen uns, unsere Aktivitäten in Zentralamerika weiter auszubauen und mit der Banco Industrial, einer etablierten Geschäftsbank in Guatemala und der Region, zusammenzuarbeiten. Gemeinsam mit unseren europäischen Partnern FMO und Proparco stärken wir mit dieser Transaktion den Zugang zu Krediten für nachhaltige Investitionen", kommentierte DEG-Geschäftsführerin Monika Beck."Unser Ziel ist es, den Zugang zu internationalem Kapital in konkrete Chancen für die produktiven Sektoren Guatemalas umzusetzen. Die Partnerschaft spiegelt das gemeinsame Vertrauen in das Potenzial des Landes und in die Bedeutung nachhaltiger Entwicklung wider", sagte Luis Lara Grojec, CEO und Corporate Director von Banco Industrial.Die Transaktion stärkt den strategischen Fokus der Banco Industrial auf nachhaltige Finanzprodukte insbesondere für lokale Unternehmen. Zur systematischen Steuerung ökologischer und sozialer Risiken hat die Banco Industrial ein Environmental and Social Management System (ESMS) etabliert. Das System soll nun im Einklang mit internationalen Best Practices weiterentwickelt und an den IFC Performance Standards ausgerichtet werden.Mit diesem Engagement unterstreicht die DEG ihre Rolle als langfristiger Partner für private Unternehmen sowie Finanzinstitute und ihre Beiträge zur nachhaltigen Transformation. Die DEG ist seit ihrer Gründung vor über 60 Jahren in Lateinamerika tätig. Im Jahr 2026 sagte sie mehr als 800 Mio. EUR für unternehmerische Vorhaben in zwölf lateinamerikanischen Ländern zu.Pressekontakt:Anja StrautzStellv. PressesprecherinDEG - Deutsche Investitions- undEntwicklungsgesellschaftKommunikationKämmergasse 2250676 KölnTel.: +49 221 4986 1474Fax: +49 221 4986 1843mailto:presse@deginvest.dehttp://www.deginvest.deOriginal-Content von: DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6681/6274520